Call of Duty: Warzone trece prin cea mai agresivă ”curățenie”: câți jucători au fost blocați, pentru totdeauna

Dacă te-ai gândit vreodată să trișezi în Warzone, nu ești singur. Din păcate pentru tine, creatorii Call of Duty nu sunt foarte încântați de astfel de practici.

Nu mai puțin de 60.000 de persoane care au trișat în Call of Duty: Warzone au fost ”banați”. Cu alte cuvinte, le-a fost tăiat accesul la jocul video pentru totdeauna, iar dacă au investit vreun ban în microtranzacții sau achiziții in-app, banii sunt pierduți.

Acest val de interdicții nu este primul, ci al treilea de la lansarea jocului. Chiar și așa, dacă faci o căutare rapidă pe Twitter, YouTube sau Reddit, vei vedea că gestul Activision a venit prea târziu pentru un număr mare de jucători. În contextul în care este plin internetul de clipuri în care jucătorii se laudă că pot înșela sistemul, foarte mulți au renunțat deja să se mai joace Warzone.

This is why I quit Warzone: https://t.co/7A18b1Uapp

The fact players can livestream themselves blatantly hacking with zero repurcussions blows my mind. This guy is 2nd prestige & broadcasts hours of himself hacking.

This NEEDS to be addressed & fixed @CallofDuty @RavenSoftware pic.twitter.com/jyfoEilyzJ

— Vikkstar ★ (@Vikkstar123) January 30, 2021