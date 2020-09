Noul Call of Duty: Black Ops Cold War, gratuit în acest weekend, în varianta multiplayer

În cadrul celei mai noi conferințe Sony, oficialii companiei au venit cu un anunț foarte important pentru fanii Call of Duty. Cel mai nou joc din series, Call of Duty: Black Ops Cold War va fi disponibil pentru a fi testat în weekend, în multiplayer.

Deși Call of Duty: Warzone nu pleacă nicăieri și va continua să aibă milioane de jucători pasionați, iminentul Black Ops Cold War va include propria experiență multiplayer. Aceasta din urmă are însă nevoie de finisaje înaintea lansării oficiale. Din acest motiv, va putea fi experimentată în acest weekend, complet gratuit.

Singura și cea mai importantă condiție pentru a te bucura de noua experiență este să ai în posesie un PS4 sau PS4 Pro. Din păcate, posesorii de Xbox sau PC nu au acces la această ofertă așteptată cu sufletul la gură de amatorii de FPS-uri.

În cadrul aceluiași eveniment, cei de la Sony au publicat și trailerul de mai jos pentru Call of Duty: Black Ops Cold War. Acesta a fost capturat integral pe PlayStation 5 și include câteva secvențe noi de gameplay, față de cele pe care le-am văzut în primul trailer de acum câteva luni. Cu această ocazie, cei de la Sony s-au lăudat în legătură cu suportul pentru ray tracing, o rată de reîmprospătare de 120 Hz și suport pentru HDR, pe noua consolă.

Anunțul legat de versiunea alpha a jocului din acest weekend pentru PlayStation 4 include și detaliile legate de experiența pe care o vei putea avea. Vei putea accesa toate modurile de joc din multiplayer, hărțile și un preview pentru secțiunea de creat clase de jucători și sistemul de upgrade scorestreak.

Pentru că jocul este foarte mare, în prima parte a zilei de azi ar trebui să poți începe descărcarea și instalarea, ca să petreci cât mai mult timp jucându-te, din momentul în care devine disponibil.

Surprise! Get your hands on the #BlackOpsColdWar PS4 Multiplayer Alpha this weekend!

Watch for pre-load and more details tomorrow. pic.twitter.com/vF01SUGVML

— Treyarch Studios (@Treyarch) September 16, 2020