Barack Obama și Bruce Springsteen și-au făcut podcast, pentru că asta lipsea de pe internet: unde îl găsești

Spotify a înregistrat o nouă victorie importantă în lupta pentru dominație globală, când vine vorba de cel mai popular serviciu de streaming. Tocmai a început să ofere primul podcast al fostului președinte Barack Obama.

Exclusiv pe Spotify, deși s-ar putea să ajungă în viitor și pe alte platforme, se află primul podcast cu Obama în rolul principal. Podcastul limitat este o colecție de discuții cu artistul Bruce Springsteen. Anunțul pe marginea acestui proiect a fost făcut printr-o postare pe contul oficial de Twitter al serviciului de streaming.

Momentan sunt disponibile doar două episoade din Renegades: Born in the USA (Renegații – născut în SUA), dar ar trebui să mai ajungă online și restul de șase episoade săptămânale, pentru un total de opt. Printre temele care vor fi dezbătute între fostul președinte american și faimosul rocker se numără ”rasismul, a fi tată, căsnicia și viitorul Americii”.

Podcastul este al doilea produs de compania Higher Ground, deținută de Barack și Michelle Obama. Primul a fost The Michelle Obama Podcast care a debutat anul trecut. În prima fază, acel show a fost de asemenea distribuit în mod exclusiv prin intermediul Spotify, ca ulterior să ajungă totuși și pe alte platforme de streaming. Același lucru se va întâmpla probabil și cu Renegades.

Conform comunicatului Spotify pe marginea subiectului. cei doi vor discuta despre orașele din care provin, modelele în viață, masculinitatea modernă, dar vor confrunta și diviziunea din rândul populației americane. Obama a spus și el câteva cuvinte despre noul podcast. ”La suprafață, Bruce și cu mine nu avem multe în comun. Dar pe parcursul ultimilor ani, ce am descoperit este că avem o sensibilitate comună. Despre muncă, despre familie și despre America. În felul nostru propriu, Bruce și cu mine am trecut prin călătorii paralele, încercând să înțelegem această țară care ne-a oferit amândorura atât de multe.”, a afirmat fostul președinte.

The first two episodes of #RenegadesPodcast with President @BarackObama and @Springsteen are out right now ? https://t.co/piXieqnYrJ pic.twitter.com/RWIqkLx3tH

— Spotify (@Spotify) February 22, 2021