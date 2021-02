Băncile din România, în ședință de urgență: anunțul care le dă fiori reci tuturor bancherilor

Pe piața bancară din România intră un startup polonez care va oferi soluții financiare și la noi în țară. Iată despre ce este vorba.

ZEN, un startup polonez licențiat în Lituania, va oferi soluții financiare și în România. Cardurile ZEN (acronim pentru Zero Effort Non-bank), emise sub sigla Mastercard, sunt disponibile atât persoanelor fizice, cât și antreprenorilor, și oferă beneficii de tipul cash-back (până la 15%), asigurare în cazul produselor cumpărate sau garanție suplimentară de un an pentru achiziția de electronice.

Pe lângă România, ZEN și-a anunțat lansarea oficială în alte 30 de piețe europene

Startup-ul Fintech este supravegheat de Banca Centrală a Lituaniei și autorizat de Autoritatea Bancară Europeană.

Serviciile ZEN sunt disponibile atât de pe telefonul mobil, cât și accesând website-ul companiei, printr-un model de abonament cu o perioadă de probă de o lună de zile, cu un cost de 0,99 euro pe lună. Utilizatorii primesc un card ZEN Mastercard (fizic sau virtual) care poate fi adăugat în Apple Pay sau Google Pay, ceea ce le pune la dispoziție o modalitate simplă și sigură de a plăti online sau în magazinele fizice.

Care sunt avantajele pentru clienți?

Printre avantajele pentru clienți, se numără sistemul de cashback instantaneu care oferă posibilitatea de economisi până la 15% din valoarea tranzacției și posibilitatea de plăți în 35 de monede fără comisioane suplimentare, precum și un cont special în 35 de monede cu un card ZEN Mastercard dedicat (disponibil și în varianta de card virtual).

De asemenea, persoanele care cumpără dispozitive electronice și plătesc cu ZEN beneficiază de o prelungire gratuită cu un an a garanției. Mai mult, pentru comercianți, procesul de gestionare al banilor, prin integrarea unui cont bancar, garantează acces instantaneu la banii proveniți din vânzări, care pot fi folosiți oricând.

În plus, consumatorii individuali beneficiază de un proces de transfer printre cele mai rapide de pe piață, posibilitatea de a crea un cont direct de pe telefonul mobil, cât și o experiență de suport clienți la îndemână.