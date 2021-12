Avem și motive de mândrie: România – hub european pentru StartUp-uri de succes

Nu toate clasamentele și analizele în care e inclusă țara noastră sunt menite să ne arunce într-o lumină nefavorabilă în fața Europei. Există domenii în care România reușește performanțe fantastice și datorită cărora se remarcă în fața celorlalte state din regiune.

De exemplu, țara noastră se află în top 3 țări care au produs cele mai valoroase startup-uri din Europa Centrală şi de Est.

Să nu uităm că avem ca referință performanțele impresionante înregistrate de Daniel Dineș cu UiPath, care este cea mai cunoscută şi valoroasă companie (25 miliarde de euro), urmată de Wise (14 miliarde de euro), UniPost (8,4 miliarde de euro) şi Skype (7,6miliarde de euro).

Europa Centrală și de Est este, în sine, un hub regional pentru astfel de companii și analiștii economici se așteaptă să producem din ce în ce mai mulți astfel de unicorni, în condițiile în care până în prezent, 34 de unicorni au fost creați în regiune, iar în 2015, erau doar 6.

Anul 2021 a fost unul excepțional din acest punct de vedere, care ne arată cât de puternici suntem și ce perspective impresionante de viitor avem. În 2021 12 startup-uri au fost declarate unicorni.

„Regiunea ECE a rezistat la multe dintre turbulențe. Această ediție a raportului arată un alt an record pentru regiune. Companiile înființate în ECE au acum o valoare combinată de peste 186 de miliarde de euro (de 19 ori mai mult decât în 2010), investițiile de capital de risc au urcat vertiginos la 4 miliarde de euro în primele nouă luni ale anului 2021, cu o previziune de 5,4 miliarde de euro până la sfârșitul anului anului și avem acum 34 de unicorni născuți în ECE”, spune Joanna Nagadowska, Google for Startups.

Se pare că Estonia, România și Polonia au creat cele mai valoroase startup-uri tech începând cu anul 2000, deși ecosistemul din România este condus predominant de UiPath. Pe primul loc se află Estonia, cu o valoare cumulată de 32 de miliarde de euro, urmată de ţara noastră, cu 27 de miliarde de euro (UiPath, eMAG şi Bitdefender fiind top 3 companii) şi de Polonia (25 miliarde de euro).

„Încă de la începuturile noastre cu Skype, la Atomico am urmărit cum tehnologia transformă fiecare industrie și regiune din Europa, iar ECE nu face excepție. În mod specific, ca cineva care s-a născut în Moldova, cred cu tărie că ECE are o potențial masiv de a deveni un leagăn al celor mai valoroase companii europene. Cele mai multe dintre ingrediente sunt deja acolo – fondatori hotărâți, talente calificate și execuție ca la carte. Am văzut acest lucru prin multe dintre investițiile noastre, cum ar fi Skype, Supercell și Aiven, printre altele, și se poate vedea, de asemenea, în mod clar prin datele prezentate în acest raport”, spune Sasha Vidiborskiy de la Atomico.