Daniel Dines crede că UiPath va atinge o performanță unică în Europa

Daniel Dines, fondator al UiPath, cel mai valoros start-up din România, este de părere că firma pe care o conduce va atinge în curând o evaluare de 10 miliarde de dolari. O sumă mare, dar mai important este că astfel, compania românească va deveni primul „decacorn” IT din Europa.

Cum un unicorn este un startup a cărei valoare este estimată la 1 miliard de dolari, un decacorn este estimat la 10 miliarde de dolari. Primele zece companii decacorn din lume sunt estimate la zeci de miliarde de dolari.

Tik-Tok (Bytedance), aplicația cu video și lypsinc, ce face senzație în rândul tinerilor, este estimată la 75 de miliarde de dolari. Uber valorează 72 de miliarde de dolari, apoi este urmată de Didi Chuxing, Uberul chinez, cu o valoare de 56 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor realizate la 1 ianuarie 2019.

În top zece mai sunt companii precum WeWork (un fel de Uber pentru spații de birouri) evaluat la 47 de miliarde de dolari, apoi Lu.com (38 miliarde de dolari), Airbnb (29,3 miliarde de dolari), SpaceX (21,5 miliarde de dolari), Palantir și Stripe cu câte 20 de miliarde fiecare apoi Juul Labs cu 15 miliarde.

Evoluție fulminantă a UiPath în câțiva ani

„Noi vom fi primul «decacorn» creat în Europa, şi încă repede. Astăzi avem deja o evaluare de 7 miliarde de dolari. Sunt mândru că am reuşit să aduc România în prim-plan pe scena globală. Am arătat lumii că este posibil să construiască un unicorn, şi chiar în curând un «decacorn» plecând aproape de oriunde. România nu este într-adevăr un loc bun pentru a crea un start-up, piaţa locală este mică, oamenilor nu le place să-şi asume riscuri şi preferă joburile confortabile. Dar noi am reuşit să demonstrăm că se poate“, a declarat Daniel Dines, fondator şi CEO al UiPath, într-un interviu pentru cotidianul francez Les Echos.

UiPath dezvoltă roboţi software care pot degreva angajaţii de realizarea sarcinilor repetitive din companii.Startup-ul a fost fondat în România în 2015 de o echipă condusă de Daniel Dines – un fost angajat al Microsoft care s-a întors în Bucureşti pentru a-şi înfiinţa propria firmă. În luna aprilie a acestui an a primit în aprilie o rundă de finanţare record, de 568 mil. dolari, care a dus evaluarea companiei la 7 mld. dolari.