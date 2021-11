Atunci când TikTok îți îndeplinește visul: cum a ajuns un antreprenor star pe platformă

Jay Wey este un om cu multe talente. Tânărul de 31 de ani nu este doar un fost baschetbalist profesionist, ci și un antreprenor de succes, iar mai nou un star pe TikTok.

Wey se consideră un antreprenor în primul rând, dar succesul său în rețelele sociale plătește facturile. El a obținut o serie de parteneriate, care îi aduc lui și soției sale Sharon în jur de 120.000 de dolari pe an.

Fiind un autoproclamat sceptic al rețelelor sociale – el spune că nu a folosit Facebook de peste un deceniu – Wey nici măcar nu și-ar fi creat un cont pe TikTok dacă nu ar fi fost o călătorie pe care a făcut-o cu soția sa în 2020.

Cei doi făceau drumul de opt ore cu mașina din nordul Californiei la Las Vegas pentru o escapadă de weekend, când Sharon a sugerat să-și documenteze călătoria făcând videoclipuri pe TikTok. Wey a ezitat inițial, dar în cele din urmă a fost de acord când Sharon a insistat că „nimeni nu îi va vedea vreodată”.

„Am început să înregistrăm videoclipuri amuzante și în aceeași zi, sau a doua zi, am văzut oameni vizionându-le”, spune Wey. „Eu am spus: „Ce se întâmplă? Ai spus că oamenii nu vor urmări asta.”

Recepția a fost pozitivă, iar Wey a decis să continue să facă videoclipuri amuzante, împlinindu-și parțial visul din copilărie de a deveni comedian. Până în decembrie, contul său avea 5.000 de urmăritori.

Algoritmul TikTok avea alte planuri

S-a aprins și mai mult atunci când a lansat o serie de videoclipuri ironice despre „trucuri ieftine” pe care personajul lui de pe ecran le-a folosit pentru a economisi bani, cum ar fi ridicarea autostopiștilor când mașina lui este fără benzină, astfel încât să aibă pe cineva care să-l ajute să o împingă.

Destul de curând, au început să vină oferte pentru a monetiza conținutul său. Prima sa afacere a fost cu o companie de camere de vedere nocturnă care i-a oferit 600 de dolari pentru a realiza un videoclip sponsorizat. „Am fost în stare de șoc”, spune el. „Cum, wow, oamenii chiar ne-au plătit pentru a face videoclipuri creative?”

Un an mai târziu, Wey are peste 1,7 milioane de urmăritori pe TikTok. De asemenea, s-a extins la Instagram, unde are aproape 600.000 de urmăritori, și Snapchat, unde are 89.000 de urmăritori. Sharon joacă în multe dintre videoclipurile lui Wey, dar scrierea și editarea îi lasă soțului ei.

Succesul lui Wey pe TikTok i-a adus acorduri cu nume mari, inclusiv eBay și Ford. Wey preferă să lucreze de la caz la caz și a respins numeroase oferte de la branduri care doresc ca el să creeze seriale pentru ei.

Pentru el, „acea idee de un milion de dolari este de obicei aplicabilă o singură dată”.