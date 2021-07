Este a doua oară în câteva săptămâni în care o vulnerabilitate foarte gravă rămâne nerezolvată de către Apple, după ce a fost răspândită în fiecare colț al internetului. Este vorba tot de o problemă ce ține de conectivitatea wireless a unui iPhone sau iPad, dar nu pare să se rezolve ușor.

Luna trecută, în iunie, un expert în securitate cibernetică a făcut valuri online când a detaliat în câteva postări o vulnerabilitate legată de conectivitatea Wi-Fi a terminalelor Apple. La momentul respectiv, Carl Schou atrăgea atenția asupra faptului că, în cazul în care te conectezi la o rețea wireless cu un nume ciudat, riști ca placa de rețea a terminalului să se dezactiveze.

Din fericire, exista și o soluție relativ simplă la problemă. Îți resetai configurația de rețea a terminalului din Configurări – General – Resetare – Resetați Configurări Rețea, iar terminalul revenea la normal. Pierdeai, din păcate, parolele aferente tuturor rețelelor Wi-Fi la care te-ai conectat în trecut.

Tot Schou atrage însă atenția că există o problemă și mai gravă cu care te poți confrunta, după ce încerci să te conectezi la o rețea fără fir aparent nevinovată. De această dată, este incredibil de important să nu te conectezi la o rețea intitulată %secretclub%power . Aceasta nu doar că îți dezactivează componenta Wi-Fi a terminalului, dar se pare că problema nu mai poate fi soluționată decât la un service autorizat. Expertul în securitate insistă asupra faptului că resetarea configurărilor de rețea de pe un iPhone sau iPad nu pare să mai fie o soluție, ca prima dată.

În final, indiferent de nume, ar fi de preferat să dai dovadă de precauție când te conectezi la orice rețea Wi-Fi cu orice gadget al tău. Nu știi la ce riscuri te expui.

You can permanently disable any iOS device’s WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day

— Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021