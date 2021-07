În urmă cu câteva zile, a făcut valuri pe internet o vulnerabilitate pe cât de banală, pe atât de periculoasă pentru iPhone-ul tău. Dacă nu ești atent, conectarea la o rețea WiFi îți poate dezactiva modulul wireless al terminalului Apple.

Este foarte important să fii precaut când vine vorba de rețelele wireless la care te conectezi cu telefonul. Mai mult decât atât, ar fi bine să fie sceptic în a asocia rețelei WiFi din casă un nume ciudat, neobișnuit sau recomandat de un străin. Nu de alta, dar s-ar putea să nu-ți vrea binele.

În cazul de față, problema pleacă de la numele „%p%s%s%s%s%n”, fără ghilimele, asociat unei rețele wireless. Un expert de securitate cu numele Carl Shou a descoperit o vulnerabilitate în sistemul de operare iOS, iar aceea pare să existe chiar și în cea mai recentă versiune a sistemului de operare creat de Apple, iOS 14.6.

În practic, dacă te conectezi cu terminalul tău Apple la o rețea cu numele menționat mai sus, in secunda imediat următoare, telefonul tău nu se mai poate conecta la nicio altă rețea wireless. Este ca și cum placa de rețea a gadgetului s-a dezactivat instant. O explicație pentru acest fenomen nu este încă foarte clară, dar problema a fost confirmată de redactorii BleepingComputer și AppleInsider.

Din fericire, există și o soluție la această problemă, dacă te confrunți inadvertent cu ea, dar nu este perfectă. Implică resetarea configurărilor de rețea ale telefonului, o acțiunea care duce la uitarea tuturor parolelor pentru rețelele WiFi la care te-ai conectat în trecut. Pentru a o face totuși, intră în Configurări sau Settings, la secțiunea General și fă un tap pe Reset la baza noului meniu. Optează pentru Reset Network Settings sau Resetați Configurări Rețea. Confirmă operațiunea.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021