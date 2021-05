Amazon devine un gigant și mai mare ”pe filme”: cât au costat James Bond, Rocky și Robocop

Amazon achiziționează studioul MGM de la Hollywood, într-o afacere în valoare de 8,45 miliarde de dolari, în încercarea de a-și consolida catalogul de streaming.

Preluarea îi va oferi acces la mai multe francize de filme iconice, printre care James Bond, Rocky și Robocop. MGM deține, de asemenea, franciza Hobbit, care va sta alături de viitoarea serie Amazon Lord of the Rings pentru Prime Video. Pe partea TV, producția studioului include serii recente, cum ar fi The Handmaid’s Tale și Fargo.

Acordul – cel de-al doilea ca importanță din istoria Amazon după achiziția sa de 13,7 miliarde de dolari a lanţului american de supermarketuri Whole Foods în 2017 – face parte dintr-un nou val de consolidare a mass-media introdus de așa-numitele “războaie” de streaming.

Amazon face o achiziție importantă

La fel ca numeroase studiouri cinematografice americane, MGM a avut mult de suferit în timpul pandemiei de COVID-19 din cauza închiderii prelungite a cinematografelor din lumea întreagă.

„MGM are în spate aproape un secol de istorie cinematografică şi va completa activitatea Amazon Studios, care se concentrează în principal pe producţia de programe şi emisiuni de televiziune”, precizează un comunicat Amazon.

Acordul de achiziţie va consolida Amazon Prime Video, care concurează cu Netflix şi cu alte platforme de streaming pe o piaţă cu o evoluţie rapidă, punându-i la dispoziţie aproximativ patru mii de filme, inclusiv cele din franciza „James Bond”, şi peste 17.000 de producţii de televiziune.

Jeff Bezos a dezvăluit recent că Prime Video (acum în vârstă de 10 ani) a fost urmărit de peste 175 de milioane de abonați Prime în ultimul an. Amazon deține, de asemenea, un serviciu de streaming gratuit, susținut de reclame, numit IMDbTV.

De partea cealaltă, MGM a raportat, pentru primele trei luni ale anului, încasări de peste 400 de milioane de dolari (o creștere cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut) și un profit net de aproape 30 de milioane de dolari (spre deosebire de pierderile din trimestrul întâi al lui 2020).