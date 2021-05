James Bond în valoare de miliarde de dolari: cum ar putea da Amazon lovitura

James Bond e o franciză care produce bine de câteva decenii. Iar Amazon caută să profite și să dea lovitura.

Amazon ar putea da lovitura pe piața filmului și ar putea cumpăra MGM – Metro-Goldwyn-Mayer Studios, unul dintre cele mai de succes studiouri din Beverly Hills. E compania care se află în spatele unor producții de mare succes precum James Bond, Rocky, The Voice și altele.

Compania fondată de Jeff Bezos ar fi interesată să cumpere MGM și se pare că prețul oferit ar fi de ordinul miliardelor. Presa americană susține că o astfel de înțelegere ar putea apărea dacă Amazon plătește undeva între 7 și 10 miliarde de dolari, scrie LA Times.

Amazon ar vrea să cumpere MGM, compania din spatele francizei James Bond

Deocamdată, cele două părți nu au dorit să comenteze informațiile, dar surse apropiate situației susțin că discuțiile sunt destul de avansate.

Scopul companiei fondate de Jeff Bezos e unul clar: are propria platformă de streaming video – Amazon Prime – care se vrea un rival pentru alți giganți din domeniu ca Netflix și Disney+. O astfel de achiziție ar aduce acolo unele dintre cele mai cunoscute producții marca MGM.

Marile companiei alocă în această perioadă zeci de miliarde de dolari pentru a controla piața de streaming video. Iar achiziția pe care o urmărește Amazon, dacă-i va reuși, îi poate întoarce înzecit, spun analiștii.

Colecția de filme și seriale a MGM cuprinde o librărie vastă: nu mai puțin de 4.000 de producții extrem de cunoscute precum “Robocop”, “The Pink Panther” și “The Silence of the Lambs.” Toate ar putea fi văzute exclusiv pe Amazon Prime dacă o astfel de tranzacție se încheie.

Divizia de scenariști pentru TV a Metro-Goldwin-Mayer a lucrat, de asemenea, pentru serialele ”Fargo”, “The Handmaid’s Tale” și “Vikings.”

Miliarde pe masă pentru industria filmului

Dacă o astfel de tranzacție are loc, atunci va fi un punct de cotitură în industria de la Hollywood. Și mai devine interesant un aspect: marile companii din domeniul tehnologiei se uită foarte atent spre studiourile mari care produc filme, din moment ce piața de streaming video a devenit extrem de aglomerată și se pare că are potențial uriaș de creștere.

Amazon, Apple sau Google vor și-n industria filmului. Și au miliardele necesare pentru a cumpăra mai tot ce-și doresc.

Amazon a căpătat curaj pentru a se apropia și mai mult de acest domeniu după ce a reușit cu producțiile marca Amazon Prime să adune nominalizări și premii la recentele gale din domeniu. Pentru premiile Oscar din acest an, spre exemplu, a adunat nu mai puțin de 12 nominalizări. Printre producțiile care au prins în pandemie se numără ”One Night in Miami”, “Sound of Metal și “Borat Subsequent Moviefilm”.

Suma pe care Amazon ar vrea să o plătească pentru achiziția MGM e relativ mică în comparație cu ce bugete jonglează compania. În 2020, a cheltuit 11 miliarde de dolari pentru serviciile Prime – muzică, filme și diverse show-uri de divertisment, o creștere cu 40 de procente față de 2019.

De partea cealaltă, MGM a raportat, pentru primele trei luni ale anului, încasări de peste 400 de milioane de dolari (o creștere cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut) și un profit net de aproape 30 de milioane de dolari (spre deosebire de pierderile din trimestrul întâi al lui 2020).