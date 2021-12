Al doilea sezon din The Witcher se lansează azi, pe Netflix: cum continuă povestea, ce trebuie să știi

Astăzi, 17 Decembrie 2021, lasă orice și dă play pe Netflix. Se lansează al doilea sezon al îndrăgitului serial The Witcher.

Al doilea sezon al serialului creat de Lauren Schmidt Hissrich, bazat pe seria de cărți „Witcher”, de Andrzej Sapkowski, conține opt episoade de câte o oră fiecare.

Bazat pe seria de cărți fantastice omonime de succes, The Witcher este o poveste grandioasă despre destin și familie. Serialul se axează pe destinele interconectate a trei personaje, iar acțiunea are loc în vasta lume a Continentului, unde oamenii, elfii, vânătorii, gnomii și monștrii se luptă pentru supraviețuire și prosperitate, iar binele nu se deosebește cu ușurință de rău.

Povestea continuă, odată cu lansarea sezonului al doilea. Convins că Yennefer și-a pierdut viața în bătălia de la Sodden, Geralt din Rivia o duce pe prințesa Cirilla la Kaer Morhen, locul în care și-a petrecut copilăria și cel mai sigur adăpost pe care-l cunoaște. În vreme ce dincolo de ziduri regi, elfi, oameni și demoni se luptă pentru supremație, Geralt trebuie să o protejeze pe fată de ceva cu mult mai periculos, și anume de propria ei putere misterioasă.

În acest sezon secund apar câțiva noi actori și personaje interesante, inclusiv Kristofer Hivju în rolul lui Nivellen. Întrebată fiind de unde provine povestea acestui personaj, realizatoarea serialului Lauren Schmidt Hissrich a răspuns, în cadrul unui interviu, următoarele.

„Nivellen este un vechi prieten de-al lui Geralt, care a fost blestemat și transformat într-o fiară asemănătoare unui mistreț și este un personaj dintr-una dintre nuvelele lui Andrzej Sapkowski, denumită Sâmburele de adevăr. Au fost atât de multe povestiri uimitoare din care ne-am putut inspira, dar am vrut de la început să o includ pe asta cumva în serial. Începe sezonul în forță și este o poveste atât de cunoscută și captivantă. Kristofer a purtat un costum mare, larg, cu o mască și copite mari de mistreț, iar apoi am adăugat multe efecte la postproducție. Când îl văd acum pe Nivellen, îl văd pe Kris, pentru că a oferit o asemenea energie și vitalitate unui personaj mare, gregar și sociabil, care este atât de încântat să-i aibă pe Geralt și Ciri în vizită. Dar Nivellen are și o parte întunecată și ascunde secrete”.