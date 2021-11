Sezonul al doilea din The Witcher e aproape: când se lansează pe Netflix

Netflix a distribuit primul trailer complet pentru sezonul doi din The Witcher, înainte de debutul său din 17 decembrie.

Deloc surprinzător, clipul îl surprinde pe Geralt care luptă cu o mulțime de monștri, inclusiv cu vampiri. Dezvăluie, de asemenea, o mulțime de detalii despre firul poveștii sezonului al doilea al serialului, prezentând un război în creștere între Nilfgaard și Regatele de Nord, antrenamentul lui Ciri la Kaer Morhen și întoarcerea lui Jaskier.

The Witcher apare pe 17 decembrie, pe Netflix

După succesul inițial al show-ului, un al doilea sezon nu este singurul conținut pe care Netflix îl are în pregătire pentru Witcher. Gigantul de streaming a lansat The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film de animație prequel cu mentorul lui Geralt, Vesemir, la începutul acestui an.

Dacă ai citit cărțile sau te-ai jucat toate jocurile The Witcher, știi că universul în care se petrece acțiunea este un pic mai complex și nu ține doar de Geralt. Din acest motiv, animația intitulată The Witcher: Nightmare of the Wolf este construită în jurul unui alt erou principal decât serialul. Este vorba de Vesemir.

De asemenea, recent, Netflix a dat startul unui al treilea sezon al serialului, a anunțat un al doilea film animat și o serie „copii și familie”.

Așadar, sezonul doi al serialului „The Witcher”, cu Henry Cavill, va avea premiera mondială pe Netflix în 17 decembrie.

În al doilea sezon, Henry Cavill („Mission Impossible – Fallout”, „Man of Steel”) revine în rolul principal, Geralt of Rivia. La fel şi Anya Chalotra („The ABC Murders”, „Wanderlust”), Freya Allan („Third Day”, „Gunpowder Milkshake”) şi Joey Batey („Knightfall”, „Strike”).

Printre noii membri ai distribuţiei se numără Yasen Atour („Young Wallander”), Agnes Bjorn („Monster”), Paul Bullion („Peaky Blinders”), Thue Ersted Rasmussen („Fast and Furious 9”), Aisha Fabienne Ross („The Danish Girl”), Kristofer Hivju („Game of Thrones”) şi Mecia Simson.

Sezonul este regizat de Stephen Surjik („Umbrella Academy”), Sarah O’Gorman („Cursed”), Ed Bazalgette („The Last Kingdom”) şi Geeta V. Patel („Meet The Patels”).