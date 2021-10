Adidas și Microsoft fac echipă bună. Vor lansa o ediție limitată

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la primii adidași Xbox, Microsoft și Adidas s-au asociat într-un proiect. Gigantul tehnologic s-a alăturat producătorului de articole sportive, deoarece, 2021 este și pentru el un an aniversar.

În urmă cu 20 de ani, în 2001, Adidas lansa pe piață primii adidași Xbox oficiali. Cu această o ocazie, producătorul de articole sportive și compania Microsoft au făcut un parteneriat. Împreună vor scoate pe piață o pereche de adidași Xbox, ediție limitată, pentru a marca aniversarea. Microsoft are, și el, are o aniversare tot de acum 20 de ani. Pe 15 noiembrie 2001, gigantul sărbătorește momentul în care acesta a lansat Hello Microsoft. În ultimii 20 de ani, compania a introdus tehnologie, servicii și personaje care au câștigat inimile a milioane de jucători din întreaga lume.

Așadar, dacă vrei să faci cadou sau vrei să îți achiziționezi o pereche, ar trebui să te grăbești să cumperi Adidașii Xbox 20th Forum Tech. Perechea de papuci aniversari sunt inspirați de consola originală Xbox, făcută pentru a însoți lansarea Halo: combat Evolved. Încălțămintea va avea o combinație de verde cu negru inspirată din Helo. Aceasta vine cu logo-ul original Xbox și vrea să țină pasul cu vibrația, de la aceea vreme. Culorile sunt inspirate din joc și sunt emblematice pentru Microsoft. Recenta propunere de la Adidas va veni în culori de negru și nuanțe de verde, cu talpă intermediară care are un aspect translucid.

Marcajul Xbox apare pe eticheta cu care este imprimată limba pantofului. Zonele laterale ale acestuia sunt ștampilate cu locul și data nașterii consolei: SEATTLE WA 2001. Verdele neon, compatibil cu jucătorii, este imprimat în zona călcâiului. Șireturile sunt imprimate cu detalii refletorizante.

De când poți cumpăra adidașii Xbox?

Adiția specială a adidașilor Xbox va fi lansată în 19 noiembrie. Se pare că, parteneriatul Adidas – Microsoft ne mai pregătește și alte proiecte care să marcheze aniversarea. Din acestea, face parte și inițiativa ”Always Played In. Never Played Out” .