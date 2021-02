Acești angajați primesc 1.500 de lei în plus pe lună, direct în cont. Anunț de ultimă oră. Statul face asta acum

Statul vine cu o facilitate și permite ca acești angajați să primească 1.500 de lei în plus pe lună.

Statul a venit cu o facilitate pentru angajatorii care vor să-și ajute angajații. Astfel, patronii pot oferi o sumă maximă de 1.500 lei pe lună salariaţilor, pentru acoperirea costurilor cu unităţile de educaţie timpurie în care sunt înscrişi unul sau mai mulţi copii.

Sumele oferite vor putea fi deduse de către firme din impozitul pe profit.

1.500 de lei în plus pe lună pentru acești angajați

Statul a modificat Codul Fiscal astfel încât să vină în sprijinul părinților care vor să-și înscrie mai devreme copiii la creșă și grădiniță. E vorba, de fapt, de cheltuielile cu educaţia timpurie, dar şi pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar.

Conform unui ghid elaborat de ANAF, companiile care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad aceste costuri din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil al salariatului, conform avocatnet.ro. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de companie, din TVA-ul sau accizele datorate.

De asemenea, important de ştiut este că aceste sume acordate salariaţilor nu sunt venituri impozabile.

Ce e educația timpurie

Educația timpurie este reprezentată de forma de învăţământ preuniversitar de nivel antepreşcolar (respectiv, creşele, unde copiii înscrişi au între 0 şi trei ani) şi învăţământ preşcolar (mai exact, grădiniţele, unde copiii înscrişi au vârste între trei şi şase ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

Specialiştii susțun că suma maximă de 1.500 lei/lună per copil de angajat poate fi folosită pentru deducerea impozitului pe profit doar dacă salariatul are cheltuieli. Mai exact, doar dacă salariatul plăteşte lunar o sumă de bani, indiferent de sumă şi indiferent dacă este vorba de creşă/grădiniţă de stat sau privată, pentru copilul/copiii său/săi, angajatorul poate să îi ofere o sumă de bani pentru acoperirea acestor costuri, însă în limita a 1.500 lei pe lună per copil de salariat.

Banii se acordă, însă, în funcție de cheltuieli. Spre exemplu, dacă salariatul are costuri lunare de 600 de lei cu grădiniţa copilului său, angajatorul îi poate oferi doar 600 lei. Pe de altă parte, dacă grădiniţa salariatului presupune un cost lunar de 2.500 lei lunar, angajatorul îi poate oferi, pe baza acestei legi, doar 1.500 lei.