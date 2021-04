Acest dispozitiv este Telegramul bunicilor. Cum funcționează aparatul de mesagerie

Asigurarea faptului că bătrânii pot păstra contactul cu copiii și nepoții nu a fost niciodată mai important ca acum, în pandemie. De aceea, utilizatorul Twitter @mrcatacroquer, Manuel Lucio Dallo, a construit Yayagram. Iată cum funcționează aparatul de mesagerie.

Este un proiect DIY care face ca trimiterea și primirea de mesaje vocale și text prin Telegram să fie un proces fizic la fel ca utilizarea unui telefon de modă veche.

Este important, desigur, să nu generalizăm despre capacitatea generațiilor mai în vârstă de a face față noilor tehnologii. Dar în general, bunicii au dificultăți cu interfețele digitale ale telefoanelor și smartphone-urilor moderne. Ei preferă în general butoanele fizice, în detrimentul ecranelor tactile.

De aceea, Yayagram este atât de convingător („Yaya” este argou pentru „bunică” în castiliană, spune Dallo – „un mod cald de a te referi la bunica ta”). Pentru a trimite un mesaj, utilizatorul conectează fizic un cablu lângă numele destinatarului. Apoi ține apăsat un buton pentru a înregistra audio și vorbi în microfonul integrat.

Hello world! I want to share with you a device I made, its name is „Yayagram”, a machine that helps our beloved elders to keep communicating with their grandchildren . How? Let me open a thread to give you all the details of this contraption. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7

— Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021