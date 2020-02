Windows 10 se reinventează, din nou: schimbările radicale din actualizarea de primăvară 2020

Windows 10 este departe de a fi un sistem de operare perfect, dar cei de la Microsoft fac eforturi semnificative pentru a-l îmbunătăți. Din acest motiv, actualizarea din această primăvară vine la pachet cu o serie stufoasă de detalii noi.

Windows 10 20H1 este numele iminentei actualizări majore pentru ultimul sistem de operare lansat de Microsoft. Acesta va duce versiunea SO-ului la 2004. Comparativ cu update-ul lansat în noiembrie 2019, schimbările sunt semnificative. Acest material se bazează pe cea mai recentă versiune beta de Windows 10 oferită celor înscriși în programul Windows Insider.

Windows Update devine un pic mai flexibil, dar la fel de insistent

Windows Update ne-a obișnuit să instaleze automat majoritatea actualizărilor puse la dispoziție de Microsoft. În viitorul apropiat însă, va exista o secțiune de actualizări opționale la care poți apela doar dacă vrei. Acolo intră update-uri pentru drivere și actualizări care nu sunt fundamentale pentru securitatea PC-ului. Acestea le găsești în Settings – Update & Security, la secțiunea Windows Update, după ce ai făcut click pe View Optional Update.

Tot ca o particularitatea legată de livrarea actualizărilor pe sistem, dacă folosești o conexiune mobilă în tandem cu laptopul, poți alege cât trafic să-ți consume procesul de update. Găsești această opțiune din captura de ecran de mai sus în Settings – Update & Security – Delivery Optimizations, după ce ai făcut un click pe Advanced Options.

Cortana a învățat să tasteze

Dacă te încântă să interacționezi cu un asistent virtual, dar nu-ți desfășori activitatea într-un birou în care să vorbești în permanență cu gadgeturile care te înconjoară, Cortana a învățat să răspundă la comenzi scrise în următorul Windows 10. În cazul în care petreci mult timp pe Mesenger, vei vedea istoricul conversației într-o manieră similară. În plus, fereastra de interacțiune cu Cortana poate fi mutată pe desktop și se adaptează la tema luminoasă sau întunecată pe care o ai pe sistem.

Cum îți restaurezi sistemul din cloud, în noul Windows 10

Încă de la prima versiune de Windows 10, îți puteai reseta sistemul la parametrii din fabrică, optând să păstrezi sau nu documentele tale proprii. Dacă mergeai însă pe acea variantă, reinstalai versiunea curentă de Windows și așteptai după aia să-ți faci update-urile. Cu noua opțiune Cloud download, vei instala în permanență cea mai recentă versiune a sistemului de operare de pe serverele Microsoft. Găsești această opțiune în Settings – Update & Security, la secțiunea Recovery.

Linux în Windows 10 devine mai bun și mai util

Poate nu este foarte evident publicul țintă pentru integrarea unui kernel Linux performant în Windows 10, dar Microsoft a făcut mai mulți pași în această direcție, în ultima perioadă. În actualizarea Windows 10 20H1, Windows Subsystem for Linux sau WSL va ajunge la versiune 2.0. Asta înseamnă că-ți oferă un mediu de lucru pe platformă UNIX mai fiabil și mai performant. La baza, Microsoft își va integra propriul nucleu Linux în WSL 2, dar îl poți înlocui cu unul creat de tine. Dacă te încântă această componentă din Windows, noua versiune ar trebui să fie semnificativ mai rapidă și mai compatibilă cu diverse module pe care le consideri utile. În plus, a fost adăugat suportul pentru dispozitive cu ARM64.

Căutarea pe Windows 10 este mai rapidă și utilă

Un nou mecanism de indexare al conținutului PC-ului tău îți va face viața mai ușoară dacă petreci foarte mult timp la laptop sau desktop și nu ești foarte organizat când vine vorba de a-ți găsi fișierele de care depinzi. Partea de indexarea din Windows 10, care înainte era incredibil de frustrantă, acum se va activa doar în câteva situații foarte precise.

Respectivul proces nu va mai funcționa dacă ai activat modul gaming sau modul power saving, respectiv low power mode. Dacă faci o operațiune complexă și procesorul îți stă în 80%, continutul hard disk-ului nu îți va mai fi indexat. La fel și când bateria îți este sub 20% sau presiunea pe hard disk este peste 70%. Tot la capitolul detalii, nu vor mai fi indexate fișiere specifice mediilor de dezvoltare pe care nu le-ai deschide niciodată manual, precum .git, .hg, .svn sau .Nuget.

Task Manager intră în secolul 21

Task Manager reprezintă un colțișor din Windows care a fost neglijat de ceva timp. Acum, îți va afișa în dacă ai un SSD sau un hard disk tradițional pe pagina de performanță. Dacă ai un stres legat de temperaturi, vei putea vedea temperatura de lucru a plăcii video în aceeași fereastră care apare când apeși pe CTRL + ALT + Del.

Detalii pentru o viață mai ușoară

Dacă folosești mai multe echipamente cu Windows, pe multe dintre ele, vei putea să renunți la o parolă de login și să optezi pentru un cod PIN sau autentificare biometrică, facială sau prin amprentă. Autentificarea cu PIN va fi disponibilă și în modul Safe Mode, o imposibilitate în trecut.

Dacă te încântă desktopurile virtuale în Windows 10, dar te încurci în ele când navighezi cu Windows + Tab, următoarea versiune a sistemului de operare îți va da posibilitatea să le redenumești. În loc de Desktop 1 sau Desktop 2, poți scrie orice, jocuri, utile, navigare web.

Zona de monitorizare a activității din rețea, pe care o găsești în Settings – Network & Internet și Status, acum va beneficia de o reinventare, pentru a-ți afișa mai multe particularități legate de mediul în care te învârți. Dacă ai mai multe plăci de rețea, activitatea tuturor va fi evidențiată aici. Vei putea vedea traficul generat online și dacă te confrunți cu o rețea publică sau privată.

Windows 10 va învăța să interacționeze nativ cu camere IP. Dacă există vreo cameră activă în rețeaua locală, o poți accesa cu ușurință prin intermediul aplicației Camera, după ce ai adăugat-o la sistem. În acest scop, trebuie să intri în Settings – Devices – Bluetooth & other devices și să apeși pe Add Bluetooth or other device.

Se știa de mult de această schimbare, dar în actualizarea de Windows care vi fi livrată în această primăvară, Microsoft Paint și WordPad nu vor mai fi incluse. În schimb, vor deveni opționale și ține de tine să le instalezi din Settings – Apps – Apps & Features – Optional Features. Ca referință, Paint are 11,6MB, iar WordPad are 9,11MB.

Microsoft s-a străduit de mult să faciliteze împerecherea cu diverse periferice în Windows 10 și a mai făcut un pas important în această direcție cu tehnologia proprietară Swift Pair. Când ai un dispozitiv în modul împerechere în apropierea computerului, acesta va fi afișat automat în colțul din dreapta jos, la fel ca în captura de ecran de mai jos. Dacă vrei să te conectezi, apeși pe Connect, dacă vrei să-l ignori, optezi pentru Dismiss.

În situația în care folosești mai multe limbi în Windows 10, de exemplu ai interfața în engleză și tastatura în română, acest lucru va fi evidențiat mult mai bine în noua secțiune Language din Settings – Time & Language. Dictarea a beneficiat de asemenea de upgrade de performanță și o poți apela cu Windows + H în orice moment.

Ca un ultim detaliu, aplicația Your Phone din Windows 10 va deveni mult mai utilă în interacțiunea cu telefonul tău din apropiere. La fel ca pe Mac, vei putea răspunde la apeluri venite pe smartphone, cu condiția să ruleze Android și să aibă cel puțin versiunea 7. În teorie, aceste particularități vor fi deblocate și dacă nu îți instalezi versiune de Windows 10 2004, dar rămâne să vedem respectivul detaliu.