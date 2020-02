Microsoft a dat-o iar în bară cu Windows 10 și e vorba tot de update

Microsoft a reușit să-și enerveze, din nou, unii utilizatori cu o mare eroare la Windows 10. E vorba de un bug apărut la al doilea update.

Mai mulți utilizatori de Windows 10 s-au plâns că sistemul le-a creat, din nou, probleme atunci când au instalat al doilea update cerut de Microsoft. Ei au descoperit că, odată instalat acel update (denumit KB4532693), profilul lor era ascuns. De asemenea, nu mai aveau acces la unele date din sistem

Problemele au fost semnalate pe mai multe forumuri Microsoft și pe site-urile de suport tehnic. Toți cei care au descoperit că au profilul ascuns instalaseră noul update cerut de Microsoft.

Potrivit celor semnalate pe diverse site-uri de profil, utilizatorii au declarat că s-au trezit logați într-un profil de Windows 10… gol. Practic, toate datele precedente lipseau. Asta include accesul la aplicațiile instalate, pozele de fundal, fișierele de pe desktop, fișierele descărcate și altele.

Multiple reports that the Feb Cumulative Update for Win10 (1903? 1909?) resets the desktop — custom icons missing, background set to Windows logo — and would not recognize the established logon account. Are you seeing the same? https://t.co/uZTcRqeEMN

— Woody Leonhard (@AskWoody) February 12, 2020