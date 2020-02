Microsoft a găsit ultimul loc din Windows 10 în care nu-ți servea reclame: ce trebuie să știi

Încă de la prima versiune de Windows 10, sistemul de operare al Microsoft a fost plin de reclame. Între timp, situația a devenit mai gravă, iar utilizatorii, mai împăcați cu ideea.

De la lansarea Windows 10, am scris numeroase materiale legate de modul agresiv în care gigantul din Redmond încearcă să-ți vândă ceva, dacă ești utilizator al respectivului sistem de operare. Tevatura a început cu aplicații și jocuri pe care nu ți le-ai fi dorit niciodată în bara de Start și de care nu era foarte evident cum scapi. Își dorea cineva Candy Crush preinstalat?

Scandalul a continuat în anii ce au urmat, dar situația a devenit atât de agresivă și dezamăgitoare încât prea puțini au mai încercat să facă ceva în legătură cu asta. Au existat câteva proteste în diverse colțuri ale internetului, dar Microsoft a continuat să-ți servească reclame pe desktop, în File Explorer în aplicația de Mail și oriunde te așteptat mai puțin. Cel mai recent efort de marketing neinspirat vizează una dintre aplicațiile mai puțin populare ale gigantului american, Microsoft WordPad.

Fiecare versiune de Windows, începând cu Windows 95, dacă nu mă înșel, a inclus Notepad și WordPad. Acestea erau niște editoare de text simpliste, dar WordPad se apropia rezonabil de funcționalitatea Microsoft Word, mai ales dacă nu aveai pretenții majore pe partea de formatare a paginii.

Din păcate, într-o versiune recentă de Windows 10 servită celor înscriși în programul Windows Insider, WordPad include invitații destul de agresive să încerci versiunea online de Microsoft Word, un fel de Google Docs. Momentan, ”sugestia” este inclusă într-o versiune beta de Windows 10, dar este o chestiune de câteva săptămâni până va ajunge la majoritatea utilizatorilor.

Conform unei postări pe Twitter făcută de Rafael Rivera, există vreo șase versiuni ale reclamei respective incluse în WordPad. Cel mai probabil, în versiune finală a actualizării de Windows 10 va ajunge cea care generează cele mai multe clickuri.

Ca referință, versiunile online de Word, Excel sau PowerPoint sunt gratuite, iar inițiative Microsoft nu este complet negativă. Pe de altă parte, pentru a le folosi, trebuie neapărat să-ți faci un cont Microsoft și poate nu vrei să-ți dai datele personale companiei fondate de Bill Gates.

BREAKSCLUSIVE: Microsoft WordPad is getting a new feature! An ad for Office web apps!

Screenshot shows 6 experimental variants.

vso/tfs id 23834136

variants 1-6 pic.twitter.com/TdYOuKkLZc

— Rafael Rivera (@WithinRafael) January 20, 2020