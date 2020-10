Windows 10, o sursă semnificativă de nervi: de ce îți restartează sistemul fără să te întrebe, din nou

De la lansarea Windows 10, ne-am obișnuit cât de cât cu ideea actualizărilor obligatorii, acelea care se reflectă în repornirea sistemului și nu pot fi amânate. De această dată însă, Microsoft a exagerat.

Un număr semnificativ de utilizatori de Windows 10 s-au trezit în ultimele zile că sistemul le este restartat aiurea pentru o actualizare care nu are niciun beneficiu real pentru utilizator. În schimb, este încă o formă de marketing agresiv din partea Microsoft, o reclamă ciudată la aplicațiile web din pachetul Office și, implicit, la Microsoft Edge, browserul prin care îți facilitat accesul la acele aplicații.

Problema a fost sesizată în mediul online de mai multe publicații importante Windows Latest, ZDNet, The Verge, în timp ce o explicație clară din partea Microsoft nu există până la ora actuală. Deși pare mai degrabă un experiment social, decât o actualizare reală, este important de reținut că modificarea afectează în egală măsură utilizatori de Windows 10 beta care sunt înscriși în programul Insider, cât și utilizatori ai versiunii standard de Windows 10.

Ideea de bază este simplă. O actualizare recentă adusă celei mai recente versiuni de Windows 10 îți repornește sistemul forțat. Utilizatorii sunt în mare parte obișnuiți cu această practică. Particularitatea vine din modificarea introdusă prin acest update. După restart, oamenii s-au trezit cu scurtături în bara de start către aplicațiile web din Office.

Până la momentul de față, respectivele aplicații au fost complet opționale. Le puteai instala, dar era la latitudinea ta. Acum, prezența lor acolo este impusă, îți sunt băgate pe gât fără nicio confirmare adițională. Pe lângă acest detaliu ostentativ, Microsoft îți întrerupe munca printr-un efort de marketing, o practică absolut absurdă în contextul în care vorbim de un produs plătit, în cazul de față, sistemul de operare.

Dincolo de faptul că practica are mari șanse să fie ilegală și să se reflecte într-un proces, cei de la The Verge au mai atras atenția asupra unei probleme. Acest update înfățișat ca urgent doar pentru a-ți băga reclame în bara de start are mari șanse să scadă încrederea în politica de actualizări a Microsoft. Astfel, fie va reuși să te facă să migrezi de la Windows către alte platforme, fie să te încurajeze să faci eforturi supraomenești pentru a evita actualizările în general.