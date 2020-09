VIDEO Primul pliabil cu Windows 10, oficial: cât costă hibridul laptop – tabletă de la Lenovo

Costă o avere, dar promite să fie revoluționar, primul gadget cu un ecran pliabil care rulează Windows 10 a fost dezvăluit de Lenovo și e disponibil pentru precomandă.

Dacă ai dezvoltat o fascinație pentru dispozitivele construite în jurul unuie ecran pliabil, dar te-ai supărat că nu le găsești decât cu Android, Lenovo are o soluție pentru tine. Tocmai a anunțat ThinkPad X1 Fold, prima tabletă pliabilă din lume cu Windows 10. Ilustrată în imaginile alăturate, aceasta a fost anunțată inițial în mai 2019, dar a suferit numeroase amânări. Acum este disponibilă pentru comandă și ar trebui să o ai la ușă în câteva săptămâni.

În situația în care ai 2500 de dolari de investit într-o tabletă, ThinkPad X1 Fold vine la pachet cu un ecran de 13,3 inci de tip OLED cu un raport de aspect de 4:3 și o rezoluție nativă de 2048 x 1536. Are o putere luminoasă de 300 de niți, care ar trebui să fie suficientă pentru o utilizare rezonabilă în soare. În plus, afișează 95% din gamutul DCI-P3. Ca referință, Galaxy Z Fold 2 are 7,6 inci, deci creația Lenovo oferă un spațiu de lucru aproape dublu.

Rulează Windows 10, cum am menționat mai sus, dar nici configurația hardware nu este de lepădat. Ai un Core i5-L16G7 la 1,4GHz cu 3.0Ghz în modul Turbo Boost. Vine la pachet cu 8GB RAM și poate fi cumpărat cu un SSD de până la 1TB. Acumulatorul are 50Wh și se încarcă prin USB C la 65W. Se încadreză în 999 de grame, iar dimensiunile sale când este închis sunt de 236 x 158,2 x 27,8 milimetri.

Lenovo ThinkPad X1 Fold se livrează cu o copertă din piele care include un stand. Opțional, poți cumpăra și tastatura din imaginea de mai sus. Aceasta merge pe Bluetooth. Poate fi ascunsă în tabletă când este închisă și se încarcă pe wireless. Conectica include Wi-Fi 6 și, opțional, 5G, pe lângă două porturi USB-C.