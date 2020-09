VIDEO Trailerul Dune include o distribuție de invidiat și viermi imenși: de ce se anunță a fi SF-ul anului

Cea mai recentă tentativă de a ecraniza seria clasică a lui Frank Herbert se bucură de primul trailer. Noul Dune va fi regizat de Denis Villeneuve.

În cazul în care ești dezamăgit că ai de așteptat câțiva ani până la următorul Star Wars, tocmai a fost anunțată o nouă franciză SF în care merită cu siguranță să fii investit emoțional. Este vorba de Dune, bazat pe cărțile lui Frank Herbert. Din câte se pare, vor exista mai multe filme răspândite pe parcursul mai multor ani, dar totul depinde de performanța financiară a primei pelicule.

Dacă totul merge bine, noul Dune ar trebui să ajungă în cinematografele din întreaga lume pe 18 decembrie. Noul film va fi regizat de Denis Villeneuve, care are deja o experiență cu SF-uri tensionate. A făcut în trecut Blade Runner 2049 și Arrival. Scenariul este scris de Villeneuve împreună cu Eric Roth (Forrest Gump, A Star is Born, The Curious Case of Benjamin Button) și Jon Spaihts (Prometheus, Passengers, Doctor Strange). Cu alte cuvinte, partea de producție ar trebui să includă toate elementele emoționale ale unui succes răsunător.

Mulți vor merge însă în cinematografe pentru povestea spectaculoasă și pentru distribuția impresionantă. Josh Brolin (Avengers: Endgame), Jason Momoa (Aquaman), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Oscar Isaac (Ex Machina, Star Wars) sau Javier Bardem (007 Skyfall, No Country for Old Men) sunt doar câteva nume asociate proiectului. Timothée Chalamet pare să joace rolul principal în noul Dune, iar numele lui s-ar putea să-ți fie cunoscut datorită unor filme precum Call me by your name, Little Women, Beautiful Boy sau The King.

Ca referință, aceasta este a doua tentativă de a ecraniza cărțile clasice ale lui Frank Herbert. Prima a avut loc în 1984 sub cârma lui David Lynch, deși producția de acum peste 35 de ani a fost departe de a fi un succes comercial sau din partea criticilor. Rămâne să vedem cât de memorabil va fi noul Dune. Din trailer pare cel puțin spectaculos.