Prima imagine din Dune, online: cum arată ultimul proiect al lui Denis Villeneuve, după Blade Runner

Amatorii SF-urilor clasice așteaptă cu sufletul la gură cea mai nouă ecranizare a seriei Dune, scrisă de Frank Herbert în 1965. Aceasta este regizată de Denis Villeneuve.

Departe de a fi prima adaptare a scrierilor lui Frank Herbert, noul Dune se anunță a fi unul memorabil, atât din prisma talentului din distribuție, cât și a persoanelor din spatele camerei, începând cu regizorul. Nominalizat la premiile Oscar pentru Arrival, Denis Villeneuve a mai făcut valuri în anii trecuți datorită unor filme ca Blade Runner 2049 sau Sicario. Împreună cu Villeneuve, scenariul a fost redactat de Eric Roth, câștigătorul premiului Oscar și omul din spatele unor pelicule precum Forrest Gump, The Insider sau The Curious Case of Benjamin Button.

Distribuția din viitorul Dune este condusă de Rebecca Ferguson (Mission Impossible: Rogue Nation și MI: Fallout). În prima imagine publicată de Warner Bros. din Dune îl vedem de Timothee Chalamet, tânărul nominalizat la premiile Oscar pentru Call Me by Your Name, dar care a mai jucat în Beautiful Boy, Lady Bird sau, de curând, Little Women.

Revenind însă la Dune, cea mai bună veste despre ecranizarea lui Frank Herbert este că nu va suferi vreo întârziere din cauza pandemiei. Ar trebui să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie 2020.

În avanpremiera unui reportaj mai amplu ce va apărea marţi, revista Vanity Fair a publicat o fotografie care îl înfăţişează pe Chalamet în rolul lui Paul Atreides, personaj din universul „Dune”, şi a confirmat că Warner Bros. nu intenţionează să amâne, în contextul crizei de coronavirus, lansarea peliculei science-fiction prevăzută pentru 18 decembrie. „Dune s-a realizat cu oameni din întreaga lume. Iar mulţi dintre ei sunt ca şi familia mea”, a spus Villeneuve, unul dintre cei mai respectaţi regizori din generaţia sa datorită unor filme precum „Sicario” (2015), „Arrival” (2016) sau „Blade Runner 2049” (2017), potrivit Agerpres.

Dacă nu știi nimic despre Dune și nu vrei să citești cele șase cărți, o altă ecranizare foarte reușită este cea din 1984 creată de David Lynch (Twin Peaks).