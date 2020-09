În funcție de vârsta ta, Salvați de clopoțel ar putea fi serialul copilăriei tale. În 2020, acesta va ajunge pe ecrane într-o variantă reinventată.

Din lipsă de altceva, în urmă cu 20 de ani, Salvați de clopoțel făcea ravagi pe televizoarele din România. Tot atunci, show-ul a fost foarte popular și în SUA. Mulți îl consideră un clasic, chiar și peste ocean. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră efortul celor de la NBC de a-l aduce pe noul lor serviciu de streaming, Peacock. Nu este foarte clar dacă va fi distribuit de HBO sau Netflix în România, dar sunt șanse mari să se întâmple asta.

Intitulat tot Saved By The Bell (Salvați de clopoțel), noul show va avea premiera pe 25 noiembrie. Încă o producție menită să-ți exploateze melancolia ajunsă la apogeu în ultimul an, serialul va fi produs de creatorii 30 Rock și Great News.

În mare parte, distribuția va include actori tineri, în definitiv, acțiunea se petrece la un liceu. În același timp însă, vom vedea cel puțin patru personaje din versiunea clasică. Zack Morris, interpretat de Mark-Paul Gosselaar, este acum guvernatorul Californiei și joacă un rol important în mutarea unor liceeni de la periferie în liceul la care a învățat și el când era tânăr. Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen) este soția sa în serial. Cei doi nu vor apărea foarte mult în serial, dar îi vom vedea în câteva episoade.

În schimb, un rol important vor juca Mario Lopez și Elizabeth Berkley Lauren. În spatele personajelor Jessie Spano și AC Slater, cei doi lucrează la liceul pe care l-au terminat în urmă cu câteva decenii. La fel ca atunci, acțiunea se petrece în liceul Bayside High, unde Slater este profesor de sport. Nu este foarte clar dacă va fi vorba de un show memorabil, dar se anunță interesant, mai ales pentru cei trecuți de 30 de ani.