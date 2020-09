Prințul din Bel-Air, reinventat pentru noua generație: ce rol va juca Will Smith

Prințul din Bel-Air sau Fresh Prince of Bel-Air, după cum îi spun americanii, este serialul care l-a lansat pe Will Smith și se pare că va fi reinventat pentru o nouă generație de fani.

În funcție de vârsta pe care o ai, Prințul din Bel-Air s-ar putea să fie unul dintre acele seriale ale copilărie care ți-a rămas în minte ca fiind cât se poate de amuzant. Pe lângă faptul că juca Will Smith în rolul principal, show-ul îți prezenta viața unei familii de culoare dintr-unul dintre cele mai bogate cartiere din Los Angeles. Una peste alta, a rămas în memoria multora.

Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză efortul unor fani de a-și reimagina modul în care ar arăta acea poveste în 2020. Pornind de la această premisă, un grup de oameni pasionați au creat trailerul de mai jos. Nu au avut parte de susținerea unui studio de producție, ci a fost mai degrabă un proiect de pasiune, un scurt metraj interesant.

În mod surprinzător însă, pornind de la trailerul de mai sus, cei de la Peacock, un nou serviciu de streaming din SUA, s-au angajat să creeze două sezoane complet noi din Prințul din Bel-Air.

Nu este foarte clar dacă Will Smith va juca în serial, dar va ocupa cu siguranță poziția de producător executiv. ”Tocmai am încheiat în mod oficial o înțelegere cu Peacock fără precedent pentru două sezoane pornind de la propunerea noastră. Au comandat din start două sezoane din Bel-Air, bazându-se pe calitatea propunerii”, a explicat Will Smith într-un vlog postat pe YouTube pe care îl poți vedea mai jos.

Este important de reținut că noul show nu va fi o comedie, ci un serial dramă. Episoadele vor avea câte o oră, continuând povestea tuturor personajelor din show-ul original, cu mențiunea că, fiecare dintre ele va fi ancorat în societatea contemporană, în viața din 2020. Aparent, Netflix a participat de asemenea la licitația pentru noul show, dar până la urmă a câștigat Peacock.