VIDEO Noi detalii despre Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, telefonul pliabil care contează cu adevărat

În urmă cu aproximativ un an, Samsung a dat startul fascinației globale pentru telefoane pliabile cu Galaxy Z Fold. Telefonul a venit la pachet cu o serie de probleme și un preț fabulos, dar sud coreenii nu s-au descurajat.

În cadrul conferinței de lansare pentru noua serie Galaxy Note 20, cei de la Samsung au dezvăluit primele detalii despre Galaxy Z Fold 2 5G. Spre deosebire de Note 20, o serie de detalii importante despre noul Fold au rămas învăluite în mister.

Ai putut vedea cum va arată telefonul, nu foarte diferit de actualul Fold, dar majoritatea specificațiilor hardware au rămas învăluite în mister. Nici prețul, cel mai important și imprevizil detaliu, nu a fost făcut public. Ca referință, primul Galaxy Z Fold s-a lansat cu un preț de peste 2000 de euro, aproximativ 9500 lei, iar cei câțiva comercianți din România care îl mai au în ofertă îl oferă la aproximativ 8000 de lei la ora actuală.

În acest context, foarte mulți oameni vor să știe mai multe despre al doilea Fold de la Samsung, acesta este și motivul pentru care un clip precum cel de mai jos este atât de relevant. Din câte se pare, aceasta este o reclamă care a scăpat pe internet cu câteva zile înainte de momentul la care era programată.

Din noul clip despre Samsung Galaxy Z Fold 2 5G aflăm mai multe detalii despre funcționalitatea sa hibridă, între telefon și tabletă. ”You can have it all and do it all” (Poți să le ai pe toate și să le faci pe toate), spune o voce de pe fundal.

În ceea ce privește aparatul efectiv, acesta are un ecran de 7,6 inci de tip Ultra-Thin Glass cu o rată de reîmprospătare de 120Hz cu un mod de funcționare intitulat Adaptive Flex. Acesta din urmă ar trebui să faciliteze captura foto/video fără utilizarea mâinilor. Wireless DeX, anunțat inițiat odată cu Note 20, este disponibil și aici. În teorie, a doua generație de Galaxy Fold ar trebui să se lanseze pe 1 septembrie.