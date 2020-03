Samsung Galaxy Fold e mai ieftin, dar e deghizat în acest telefon cu fața lui Pablo Escobar

Escobar Fold 2 este promovat ca acel telefon pliabil care te va face să uiți de tehnologia pe care o oferă giganți precum Samsung.

Îți mai amintești acel videoclip promoțional în care un grup de femei semi-dezbrăcate distrug mai multe Samsung Galaxy Fold cu barosul? Aceasta este strategia de marketing a lui Pablo Escobar, fratele celebrului traficant de droguri din Columbia, care încearcă să-și promoveze „noul” său telefon pliabil.

Escobar Fold 2 este al doilea telefon pe care Escobar Inc. îl promovează. După cum se lăuda șeful companiei, este menit să îngroape Samsung. Asta în primul rând pentru că este mult mai ieftin decât ce oferă sud-coreeni. Numai că descoperirea celor de la The Next Web arată care este, de fapt, realitatea. Aparent, telefonul companiei nu este nimic mai mult decât un Samsung Galaxy Fold la un preț mai mic.

La aprinderea telefonului, se poate vedea exact logo-ul flagship-ului Samsung. De asemenea, versiunea de Android folosită este exact cea dezvoltată de sud-coreeni.

Escobar Fold 2 este, de fapt, un Samsung Galaxy Fold

Informația a fost confirmată chiar de Olof Gustafsson, CEO-ul Escobar Inc. A explicat și cum e posibil acest lucru. Gustafsson spune că este vorba de fabricile pe care Samsung le avea în China și pe care le-a închis. Acesta spune că, ulterior, au apelat la terți pentru a continua producția. astfel, Escobar Inc pur și simplu a cumpărat unități de la aceste fabrici.

Nu e clar care este motivul și ce profit poate scoate, până la urmă, Escobar Inc din vânzarea acestor telefoane. Mai ales dacă iei în considerare că Escobar Fold 2 este mult mai ieftin decât Galaxy Fold. Vorbim despre o diferență uriașă, pentru că cel vândut de Escobar Inc costă doar 400 de dolari.

Diferența e că telefonul are o folie „de aur” și fața lui Pablo Escobar pe ecran. Îl poți vedea mai bine direct pe site-ul oficial al companiei.

Totuși, chiar dacă oferta unui Samsung Galaxy Fold la 400 de dolari ar putea fi tentantă, recomandarea e să nu profiți de ea. Cel mai probabil, există o șmecherie la mijloc.