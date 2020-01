Urmașul Samsung Galaxy Fold are un nume oficial și un design complet diferit

După cum am văzut la CES 2020, acest an va fi dedicat dispozitivelor cu ecrane pliabile, de la tablete și până la telefoane. Samsung are cel puțin un smartphone programat.

Este puțin probabil ca terminalele pliabile să devină mult mai ieftine în 2020, față de 2019. Acestea continuă să fie aparate de lux, dedicate unui public foarte restrâns de utilizatori. Dincolo de vânzările infime sau inexistente însă, creatorii de mobile continuă să lanseze gadgeturi noi pe același principiu. Doar așa, prin cercetare și dezvoltare vor scădea costurile de producție și, în timp, dispozitivele cu panouri pliabile vor deveni mai accesibile.

În contextul în care Samsung Galaxy Fold este cel mai memorabil telefon pliabil la această oră, foarte mulți sunt curioși de diverse particularități legate de urmașul său, începând cu numele. Împrumutând o pagină din manualul Motorola, viitorul smartphone va avea pliul pe orizontală, la fel ca în cazul telefoanelor cu clapetă din urmă cu mai bine de un deceniu.

Mulți se așteptau să fie intitulat Samsung Galaxy Fold 2, dar sud coreenii se pare că vor schimba nomenclatorul pentru viitorul terminal. După cum se poate vedea în postare de pe Twitter de mai jos, va fi intitulat Galaxy Z Flip. S-a mai vehiculat în trecut numele Bloom, dar având în vedere că Z Flip a fost postat online de Ice Universe, care are o lungă istorie de informații care s-au dovedit a fi adevărate, e foarte improbabil să se înșele.

Momentan, nu există nicio confirmare oficială pentru Samsung Galaxy Z Flip, dar se pare că va fi lansat în cadrul aceluiași eveniment în care vom vedea noul Galaxy S20, la Mobile World Congress în Barcelona, la finele lunii viitoare. În privința dotărilor, va avea o crestătură discretă pentru camera frontală, un senzor de amprentă exterior și un mic panoul extern pentru notificări. Cu alte cuvinte, va împărtăși multe dintre particularități cu Motorola RAZR.