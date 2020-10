VIDEO Mai amuzant decât Deadpool, cu un strop de filozofie: ce face Ryan Reynolds în Free Guy

Se lucrează de mult timp la Free Guy, cel mai noul film de super acțiune cu Ryan Reynold în rolul principal, iar acum a primit un nou trailer.

În timp ce majoritatea filmelor cu bugete generoase au suferit numeroase amânări, Free Guy s-ar putea să ajungă totuși în cinematografe înainte de finele acestui an. Ar fi trebuit să se lanseze pe 3 iulie, în mijlocul pandemiei, dar acum se pare că va fi dezvăluit publicului larg pe 11 decembrie. Realist, nu știu dacă se va ține nici de acea dată, dar având în vedere câte cinematografe au intrat deja în faliment, nu știu dacă mai are rost vreo amânare.

În ceea ce privește premisa filmului, Free Guy pare să fie construit în universul unui joc video. Este ca și cum ai aterizat în Grand Theft Auto, cu mențiunea foarte importantă că nu ești personajul principal, protagonistul sau eroul care stabilește șirul evenimentelor.

Pentru că realizează condiția în care se află și lipsa unor abilități impresionante, personajul principal interpretat de Reynolds decide să devină un erou pentru a salva universul fantastic. În același timp însă, se aruncă și la câteva afirmații filozofice. ”Când ești într-o lume virtuală în care nimic din ce faci nu contează, sunt importante conexiunile pe care le faci cu alții.”, este opinia transmisă de eroul neașteptat.

Trailerul include și mai multe elemente din lumea reală, trădând faptul că nu vom vorbi doar de un joc video. Anti-eroul este un dezvoltator de jocuri interpretat de Taika Wititi (Jojo Rabbit). Pentru că nu putea lipsi elementul amoros din ecuație, eroul principal Guy desvoltă o fascinație pentru Milly / Molotov Girl interpretată de Jodie Comer. Pelicula este regizată de Shawn Levy, responsabil de mai multe episoade din Stranger Things, dar și de lungmetraje precum Night At The Museum, The Pink Panther sau The Internship.

În final, va fi interesant de văzut cât de ambițios va fi acest proiect sau dacă se va rezuma doar la explozii și glumițe. Având însă în vedere că Ryan Reynold conduce distribuția, nu merită ratat.