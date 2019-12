După Deadpool, Ryan Reynolds joacă într-un alt ”joc video”: premisa fascinantă la Free Guy

Peste doar câteva zile, 6 Underground cu Ryan Reynolds va avea premiera pe Netflix, dar tocmai a ajuns online primul trailer pentru Free Guy, o altă super producție a actorului.

Ryan Reynolds a fost unul dintre actorii cei mai populari ai ultimului deceniu datorită implicării sale în Deadpool și Deadpool 2, unele dintre cele mai profitabile producții interzise minorilor din toate timpurile. Pentru că rețeta respectivă de umor, violență absurdă și interpretare a lui Reynolds în rolul principal au generat rezultate, compania 20th Century Fox a făcut o investiție fabuloasă în Free Guy.

Dacă îți plac jocurile video, vei empatiza la maxim cu povestea din Free Guy, în care un angajat la bancă interpretat de Ryan Reynolds are revelația că, de fapt, este un NPC într-un joc video de tip lume deschisă, precum Grand Theft Auto. Ca referință, NPC sau Non Player Character se referă la orice personaj dintr-un joc video care nu este foarte relevant pentru povestea centrală jocului.

Free Guy va fi regizat de Shawn Levy, un individ care a făcut valuri în piață prin comedii precum Date Night, The Internship cu Vince Vaughn și Owen Wilson angajați la Google sau Night at the Museum: Secret of the Tomb. Producția se bazează pe un scenariu redactat de Matt Lieberman, creatorul The Christmas Chronicles pe Netflix și al animației recente cu Familia Adams.

Revenind însă la Free Guy, filmul tocmai a beneficiat de primul trailer și este evident că vorbim de o producție cu un buget absurd, încarcată de efecte speciale la scară largă pentru a te motiva să mergi la cinema. Premisa ”jocului” este că NPC-ul interpretat de Ryan Reynolds are o revelație în timpul unui jaf armat și atacă un jucător, devenind eroul universului fantastic. Una peste alta, premisa este una originală, o particularitate din ce în ce mai greu de realizat într-un film lansat în 2019.