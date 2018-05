Netflix angajează creatorii Deadpool și pe Ryan Reynolds pentru un film exclusiv

Netflix a început să investească sume de bani considerabile în producții exclusive, iar următorul său blockbuster va veni de la creatorii Deadpool cu Ryan Reynolds în rolul principal.

Având în vedere succesul înregistrat de cele două filme Deadpool cu Ryan Reynolds în centrul atenției, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că echipa din spatele îndrăgitului lung metraj este curtată de mai multe servicii de streaming. Câștigători au fost însă cei de la Netflix.

Conform celor de la Hollywood Reporter, oficialii Netflix au dat undă verde unei pelicule cu un buget de aproximativ 150 de milioane de dolari. Ca referință, realizarea filmului Avengers Infinity War a costat aproximativ 230 de milioane de dolari.

Viitorul film al celor de la Netflix va fi intitulat Six Underground. Ryan Reynolds va fi în rolul principal, la scurt timp după ce a făcut din nou furori cu rolul său din Deadpool 2. Responsabil de regia filmului va fi Michael Bay. În trecut, Bay și-a demonstrat talentul regizoral într-o serie stufoasă de producții cu bugete extravagante. Filmele din seria Bad Boys, The Transformers sau The Rock au fost toate regizate de Michael Bay, ca să-ți faci o idee despre potențialul exploziv al Six Underground.

Scenariul filmului a fost deja redactat de Paul Wernick și Rhett Reese. Pe lângă cele două filme Deadpool, cei doi au mai scris în trecut Zombieland, o altă peliculă cu un gen aparte de umor. Six Underground va spune povestea unui grup de șase miliardari care își înscenează moartea pentru a forma o echipă de elită cu scopul de a elimina răufăcători din umbră.

Producția la noul film Netflix va începe în această vară, urmând ca lung metrajul să ajungă pe televizoarele abonaților în vara viitoare. Trăgând linie, după Bright cu Will Smith în rolul principal, Six Underground va fi al doilea blockbuster cu buget mare creat sub tutela Netflix.