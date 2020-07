VIDEO Cele mai bune jocuri viitoare de Xbox, în trailere: ce urmează să te joci pe Xbox Series X

Xbox Series X este următoarea consolă de la Microsoft și se anunță a fi una impresionantă. Pentru a-ți face o idee despre ce te vei putea juca pe ea, gigantul din Redmond a publicat o serie de trailere.

În urmă cu câteva zile, Microsoft a organizat un eveniment online dedicat anunțării viitoarelor jocuri pe care le vei putea experimenta pe consolele actuale și viitoare ale companiei. Cu această ocazie, îți poți forma o idee mult mai clară vizavi de creațiile pe care le vei putea experimenta pe Xbox Series X, consola gigantului ce urmează să fie lansată în perioada sărbătorilor de iarnă.

Evenimentul Microsoft a fost unul destul de lung și s-ar putea să nu te intereseze toate anunțurile din acel context. Dacă ai însă timp la dispoziție, îl poți vedea integral aici. Dacă nu, poți urmări doar trailerele pentru jocurile care ți se par intersante mai jos.

Printre cele mai interesante titluri care au fost anunțat cu această ocazie, se numără Halo Infinite, Fable, Avowed, Forza Motorsport, Destiny 2: Beyond Light, Tell Me Why, CrossfireX, S.T.A.L.K.E.R. 2, The Medium sau Sable.

Halo Infinite s-ar putea să fie cel mai important joc single player pentru viitoarea consolă. Mai jos poți vedea opt minute de gameplay, iar dezvoltatorul 343 Industries a confirmat că-l vei putea experimenta la 60 de cadre pe secundă fără niciun fel de probleme. Lansarea este programată înainte de finele anului, în perioada sărbătorilor de iarnă.

Se lucrează de mult timp la un nou joc Fable, iar acum poți vedea cum va arăta cea mai nou interpretare a RPG-ului care, odată, a fost revoluționar. De această dată, partea de dezvoltare va cădea în sarcina celor de la Playground Games, cunoscuți mai ales pentru seria Forza Horizon. În ceea ce privește jocurile cu curse de mașini pentru Xbox Series X, Forza Motorsport va fi primul. Dezvoltat de Turn 10 Studios, acesta va putea fi jucat la rezoluție 4K și 60 de cadre pe secundă pe consola de nouă generație.