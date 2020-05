Noi detalii despre Xbox Series X: cea mai importantă veste despre jocurile ”optimizate”

Dacă te gândești să-ți cumperi noua consolă Xbox Series X, trebuie să ai în vedere câteva detalii importante despre jocurile care vor fi disponibile pe viitorul hardware.

Nu toate jocurile care vor putea fi jucate pe Xbox Series X vor fi optimizate pentru nou consolă. Deși sună ciudat, în cea mai recentă conferință pe marginea subiectului, cei de la Microsoft au insistat destul de mult pe faptul că doar unele dintre jocurile la care vei avea acces vor purta o siglă cu mesajul ”Optimized for Series X” (Optimizat pentru Series X).

Partea un pic frustrantă este că, deși au insistat pe acea formulare, nu au explicat foarte clar care este diferența între titlurile optimizate și celelalte. Cei de la Screenrant au făcut o mică investigație pe marginea subiectului și au găsit explicația îngropată undeva pe site-ul Microsoft.

Particularitățile relevante se găsesc în dicționarul Xbox Series X. Pentru ca un joc să poarte titulatura Optimized for Xbox Series X trebuie să fi fost dezvoltat și testat pe un Series X Development Kit. Acestea din urmă sunt niște console speciale folosite în studiourile de dezvoltare, înainte ca hardware să fie finalizat și aspectul exterior al consolei să fie bătut în cuie.

Chiar și așa, jocurile care au fost realizate pe un Series X DK vor profita mai bine de particularitățile unice ale consolei. Este important de reținut că vor exista și jocuri vechi care pot obține respectiva certificare, cu condiția să fi fost reconstruite de la zero pentru viitorul hardware Xbox.

Detaliile de fond contează însă mai puțin. Important este că, dacă ar fi să-i credem pe cei de la Microsoft, aceste jocuri vor avea parte de un timp de încărcare fără egal, detalii vizuale spectaculoase și un timp de răspuns inexistent. La acestea se va adăuga numărul de cadre pe secundă de până la 120. Directorul de marketing al Xbox a insistat pe faptul că jocurile din această categorie vor merge ”cu mult peste 4K”, orice ar însemna asta.

This badge is like next gen magic. The bar is high for a game to be Xbox Series X Optimized. Way beyond just 4K…hope you all are ready for an exciting future of console gaming! 🙅🏼‍♂️🔥💪🏻 https://t.co/6nvVseGMVS

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 7, 2020