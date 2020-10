VIDEO Adele, virală la Saturday Night Live: glumele inspirate de la SNL care au făcut valuri pe internet

Adele a jucat rolul principal în cea mai recentă ediție de Saturday Night Live, o emisiune cu o tradiție de peste 40 de ani. În acest context, artista a făcut valuri cu noua sa apariție.

Foarte mândră de kilogramele pierdute printr-o cursă de slăbire foarte agresivă, Adele apărut în cadrul SNL într-o mulțime de momente comice. Nu a durat mult până când acestea au devenit virale pe internet.

În monologul de introducere, una dintre cele mai populare soliste din ultimele decenii a făcut o glumă drăguță pe seama kilogramelor pierdute. Adele, la cei 32 de ani ai ei, a spus că a fost nevoită să lase jumătate din kilogramele sale acasă din cauza restricțiilor pentru prevenirea răspândirii coronavirus. În ceea ce privește noul album, a spus că nu este gata.

„Știu că arăt cu totul altfel decât ultima oară când m-ați văzut. Însă, din cauza restricțiilor anti-Covid, a trebuit să călătoresc fără prea mult bagaj și nu am putut aduce decât jumătate din mine. Și asta este jumătatea pe care o aleg”, a glumit Adele, a cărei înfățișare este schimbată radical după cura de slăbire pe care a început-o anul acesta.

Din păcate, cei care sperau să o vadă cântând la SNL au fost nevoiți să se mulțumească cu doar câteva note din cadrul unui sketch. Adele a spus că a avut emoții prea mari, a fost speriată prea tare, încât să prezinte emisiunea, dar să și cânte în același timp. „Mai bine îmi pun un pahar sau șase de vin și vedem ce se întâmplă”, a glumit artista.

În ceea ce privește performanțele recente ale cântăreței, au trecut cinci ani de când vedeta a lansat ultimul album, și trei de la ultima sa apariție la un post de televiziune american, la Gala Premiilor Grammy din 2017. În mod previzibil, prezența ei la SNL a stârnit speculații legate de posibila lansare a celui de-al patrulea album din carieră.

Adele on The Bachelor is the crossover we didn’t know we needed #SNL pic.twitter.com/ohN1hnWbsk

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) October 25, 2020