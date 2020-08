Veste proastă de la ING: banca îți scoate peri albi cu noua actualizare

Pe parcursul weekend-ului, aplicația de homebanking de la ING pentru mobil a ”beneficiat” de o actualizare. După aceea, problemele s-au ținut lanț.

ING este una dintre cele mai puternice bănci din România, cu un număr impresionant de clienți. Cu toate acestea, mai ales când vine vorba de aplicația de mobil, continuă să o dea de gard cu entuziasm.

După ce s-au chinuit un an de zile să repare problemele cauzate de veche actualizare majoră, au decis că este momentul să își ”scoată la pensie” din nou utilizatorii. Deși problemele nu afectează toți utilizatorii, după cum mi-a confirmat un coleg, eu, de exemplu, mă număr printre cei afectați.

De ieri dimineață, nu mai pot să văd căți bani am în cont. Nu pot să văd dacă am vreo datorie la cardul de credit. Nu pot să-mi accesez conturile. Experiența este incredibil de supărătoare. Am sperat să se remedieze automat pe parcursul ultimelor 24 de ore, dar nicio șansă. Am căutate o nouă actualizare a aplicației, am închis și redeschis telefonul, nicio îmbunătățire.

În versiunea veche a aplicație, în tab-ul Portofoliu din colțul din stânga jos al aplicației, când intrai în program, puteai să vezi situația tuturor conturilor. Acum, ești întâmpinat de suma maximă pe care ING ți-o poate oferi sub formă de credit, fără prea multe hârtii. Dezvoltatorii s-au gândit că este mai util să vezi câți bani poți să primești, în loc să știi câți bani ai sau câți bani datorezi cardului de credit.

Dincolo de faptul că schimbările vor aliena clienții mai reticenți la schimbări, acestea te vor forța să înveți, din nou, a zecea oară, modul ING de a realiza cele mai banale operațiuni. Speram să nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme, dar se pare că oficialii băncii nu au învățat nimic din scandalurile din ultimii ani, când și-au lăsat utilizatorii fără acces la proprii bani sau când au eliminat unele dintre cele mai dorite funcții in-app.