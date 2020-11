A murit Darth Vader: cine a fost îndrăgitul David Prowse, dincolo de Star Wars

Star Wars a lansat cariera unui număr impresionant de actori. Printre ei s-a numărat și David Prowse, actorul din spatele faimosului Darth Vaded. Din păcate, a încetat din viață.

Darth Vader a fost un personaj esențial în universul fantastic creat de George Lucas. În spatele măștii esențiale s-a aflat însă un om blând și impozant, campion britanic la ridicări, David Prowse. Pe lângă faptul că a fost soț și tată, Prowse a primit pe parcursul vieții distincția de membru al Ordinului Imperiului Britanic.

Nu a durat mult de la anunțarea decesului lui David Prowse, până când internetul s-a umplut cu omagii aduse vedetei. Printre cei care au spus câteva cuvinte s-a aflat și Mark Hamill, un alt actor important din Star Wars. Hamill l-a interpretat pe Luke Skywalker, fiind prezent și în noua trilogie care a ajuns pe marile ecran în ultimul deceniu.

David Prowse a murit la 85 de ani, după o scurtă luptă cu o boală care nu a fost dezvăluită. În ceea ce privește cariera sa cinematografică, nu a început cu Star Wars, dar rolul lui Darth Vader l-a făcut mult mai relevant în această industrie. Pentru a-i dat rolul, George Lucas a rămas impresionat după ce l-a văzut în A Clockwork Orange și i s-a părut o prezență remarcabilă la cei doi metri și doi centimetri ai săi.

Într-un interviu acordat celor de la BBC, David Prowse a spus că a avut de ales unul din două roluri, dar l-a ales pe Darth Vader în defavoarea lui Chewbacca ”pentru că oamenii țin minte întotdeauna personajele negative”. Ca referință, Chewbacca a fost interpretat de Peter Mayhew care, din păcate, a încetat și el din viață în 2019.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020