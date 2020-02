Parteneriatul care va ajuta Uber să-ți arate mai precis cât timp faci până la destinație

Uber a încheiat un parteneriat cu o companie care oferă date despre vreme ca să-ți ofere ție informații mai precise despre curse.

Prin parteneriatul cu ClimaCell, șoferii și pasagerii vor beneficia de o precizie mult mai mare în ceea ce privește timpul estimat de sosire în cazul unei curse.

ClimaCell a fost fondată în 2016 și este o companie specializată în predicții meteo în timp real. Informațiile oferite de aceasta sunt extrem de precise pentru că nu se bazează pe date colectate de guvern de la sateliți. De fapt, ClimaCell are o serie de surse mai apropiate de Pământ. Este vorba despre date adunate de obiectele care aparțin Interet of Things (IoT), precum mașini, drone, camere, avioane, semnale mobile, dar și alte surse mai tradiționale. Numește toată această bază de date Weather of Things.

Dar ce treabă are asta cu Uber? Exisă o legătură importantă între vreme și trafic. Potrivit cercetărilor, ploaia poate îngreuna traficul cu până la 12%. De asemenea, zăpada, ceața sau drumurile cu gheață creează condiții nepotrivite peentru condus și pot crea accidente, făcând traficul și mai lent.

Cum va ajuta ClimaCell utilizatorii Uber

În esență, datele extrem de precise despre vremea locală oferite în timp real contribuie la îmbunătățirea unor industrii precum aviația, construcțiile, dar și transportul. Aici intervine și contribuția pe care o pot avea pentru platformele de ridesharing.

Astfel, Uber va folosi software-ul companiei numit HyperCast, cu o acoperire pe tot globul. Acesta inlude un dashboard care arată date despre vreme, la nivel local, din minut în minut. Acesta oferă o serie de date, printre care și informații despre ploaie, fulgere, calitatea aerului și altele. Compania a strâns aproape 80 de milioane de dolari de la fondare, iar printre susținătorii săi se numără și câteva companii gigant precum Ford sau SoftBank.

Prin acest parteneriat, Uber speră să-și îmbunătățească informațiile inteligente predictive și să ofere tuturor o idee mai bună despre cât va dura călătoria lor.