Sateliții NASA au descoperit o lumină verde care a dispărut rapid de pe cer

Universul e plin de mistere, iar această lumină ciudată observată de sateliții NASA este un fenomen destul de dificil de explicat.

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul telescopului NuSTAR, care monitoriza galaxia Fireworks. De nicăieri, acesta a observat apariția mai multor surse de raze X care emană o pete de lumină verzi și albastre.

Partea cea mai ciudată e că lumina apărut și a dispărut complet, totul într-un interval de câteva zile.

NASA Jet Propulsion Laboratory a postat și o fotografie în care poți vedea fenomenul ciudat.

? Smile for the flash ?

An abrupt and rare energetic event from the aptly named Fireworks Galaxy (NGC 6946) was captured by NuSTAR: https://t.co/qtMa6SBv8K pic.twitter.com/Q9b5mMoFBe

— NASA JPL (@NASAJPL) 4 septembrie 2019