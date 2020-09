Uber, salvarea industriei auto lovite de criză: cum va deveni cel mai mare cumpărător de mașini electrice

Piața auto a fost lovită grav de criza economică provocată de pandemie, dar cel puțin când vine vorba de mașini electrice, Uber ar putea fi soluția.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2019, în primele șase luni ale acestui ani, vânzările din industria auto au scăzut brusc. În cel mai optimist caz, vorbim de o scădere de 50% în cazul unor companii, dar anumiți giganți auto au fost loviți de o scădere cu 70% a unităților livrate. În această situație, s-au creat alianțe noi și parteneriate pe care nu le-ai fi crezut posibile.

Alianța Renault – Nissan a anunțat de curând un parteneriat foarte interesant cu Uber. Conform prevederilor documentului, șoferii parteneri ai platformei de mobilitate vor putea achiziționa cu discounturi semnificative mașini electrice create de Renault sau Nissan. Particularitățile înțelegerii au fost făcute publice printr-un comunicat de presă publicat marți de Renault.

Momentan, înțelegerea nu are aplicabilitate la nivel global, dar toate trebuie să înceapă de undeva. Astfel, documentul are în vedere oferte care vor fi adresate şoferilor Uber din Franţa încă din acest an, iar ulterior în Olanda şi Portugalia, proiectul fiind o extindere a unui program-pilot similar care a fost iniţiat în Marea Britanie.

Pentru ca lucrurile să meargă ca unse, iar parteneriatul să fie benefic ambelor părți, atât Uber, cât și Renault – Nissan vor face investiții în marketing și reclamă. Scopul este de a promova noile oferte printre șoferii parteneri și de a le atrage atenția acestora în privința beneficiilor cu care vin la pachet vehiculele electrice. Pentru șoferii Uber, nu va lipsi posibilitatea de a testa un vehicul pentru o perioadă de familiarizare, ca o eventuală decizie de achiziție să se bazeze pe experiența personală a fiecăruia.

Conform documentului, cele două părţi vor analiza modalităţi de accelerare a adoptării vehiculelor electrice şi a ecosistemului electric în oraşele europene, inclusiv prin accesul şoferilor parteneri ai Uber la modelele Renault ZOE şi Nissan LEAF şi la viitoarele modele electrice ale Renault şi Nissan, potrivit Agerpres.