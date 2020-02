Trucuri Windows 10: cum deschizi programe și fișiere cu un singur click, la fel ca pe internet, în loc de două

Dacă petreci foarte mult timp pe internet, poate ți-ai dori ca interacțiunea cu PC-ul să se realizeze în aceeași manieră, cu un click. Printre trucurile existente în Windows 10, există și această opțiune.

În mod tradițional, ideea de dublu click a ajuns să fie asociată cu PC-urile care folosesc sisteme de operare Windows. Faci dublu click pentru a deschide un document sau un program de două decenii. Așa a fost dintotdeauna și respectivul sistem te-a ajutat să previi deschiderea accidentală a anumitor fișiere.

În același timp însă, dacă te încântă mai mult să selectezi un fișier sau o aplicație pe desktop poziționând cursorul pe ea și să o deschizi cu un singur click, ai și această posibilitate. Unii utilizatori poate se simt mai eficienți apelând la respectivul mecanism.

În Windows 10, la fel ca la Windows 7 înainte, activarea interacțiunii cu un singur click necesită doar câteva bife. Modificarea se face din File Explorer. Pentru a-l deschide, poți face click pe Start și să tastezi File Explorer, alegi primul rezultat cu click. Alternativa implică să apeși simultan pe tastele Windows + E.

Din noua fereastră, te interesează meniul View din centru sus. Acolo, în partea dreapta sus, deschide meniul initulat Options. Dacă nu ți s-a deschis o nouă fereastră, optează pentru Change folder and search options.

După doar câteva momente, ar trebui să întâmpini o fereastră precum cea de mai sus, cu câteva tab-uri în colțul din dreapta sus. Te interesează secțiunea implicită, General. Acolo, ai o bifă intitulată sugestiv ”Single-click to open an item (Point to select)” (Un singur click pentru a dechide un obiect (îndreaptă cursorul pentru selecție)). Varianta implicită este Double-click to open an item (Single click to select).

Bifează prima opțiune, confirmă modificare cu Apply în dreapta jos și apasă pe Ok. Modificările vor intra în vigoare în timp real, nu trebuie să-ți repornești PC-ul. Dacă nu te încântă noul mecanism, îl poți modifica în orice moment.