Trebuie să știi neapărat asta despre Lidl. De unde provin, de fapt, produsele de pe rafturile din România

Lidl are priză la clienți mai ales prin produsele proprii, de multe ori mai ieftine decât cele de la branduri mari. Totuși, când vorbim de România, de unde provin produsele?

În 2011, Lidl a debutat pe piața din România și de-atunci până acum și-a crescut rețeaua de magazine. Face parte din același lanț cu Kaufland, dar strategia e diferit. Mai bine de 80% dintre cele 1.800 de produse de la raft sunt marcă proprie.

În România, Lidl are circa 250 de magazine și pentru produse folosește o rețea de peste 350 de furnizori locali, notează Impact.ro. Aceștia aprovizio­nează tot sortimentul magazinelor, inclusiv produsele care sunt „in-out”, adică sezoniere sau temporare.

Produse din România în rețeaua Lidl

De câțiva ani Lidl are și-un brand propriu popular: Cămara Noastră. Sub această marcă listează doar produse „made in Romania”.

Mai mult, Lidl a spus că va extinde sortimentul de produse marcă proprie din România sub care acum se dezvoltă mezeluri şi preparate din carne, brânzeturi, conserve şi dulciuri. Totuşi, pe lista de furnizori locali nu îşi fac loc doar producători români, ci şi importatori.

Mai exact, o firmă poate fi înregistrată în România, dar să nu aibă fabrică local şi astfel să importe bunurile de peste graniţă. Sunt şi situaţii în care o companie are fabrică în România şi totuşi o parte din bunuri sunt aduse din alte unităţi de producţie din acelaşi grup.

În ciuda mizei pe piața din România, Lidl încă se bazează foarte mult și pe import. Cel puțin acesta e modelul de business pe care îl aplică și în România. Produce într-o singură fabrică produse pentru mai multe pieţe și obține astfel la volume mari preţuri mai mici. De altfel, şi o mică parte a produselor „made in Romania” ajung peste graniţe în alte magazine Lidl.

În ceea ce privește bazarea pe furnizori locali, și Mega Image investește în asta cu marca Gusturi Românești. E de așteptat ca tot mai multe magazine să facă la fel, pe măsură ce și produsele respectă standarde mai ridicate de calitate.