Top 10 cele mai piratate filme: ce au descărcat românii de pe torrent în starea de alertă

Cei de la TorrentFreak și-au făcut un obicei din a publica un clasament săptămânal cu top 10 cele mai piratate filme de pe site-urile de torrent. Aceasta este cea mai recentă ediție.

Conform clasamentului publicat de TorrentFreak, avem câteva titluri noi în top 10, dar există și câteva producții mai veche ce continuă să genereze download-uri. Animația Scoob!, cea mai nouă iterație a aventurilor cu Scooby Doo, se află pe prima poziție în top în această săptămână, după ce a ocupat locul 5 în urmă cu șapte zile. Scoob! ar fi trebuit să ajungă în cinematografe, dar Warner Bros. a optat pentru lansarea sa prin servicii de streaming.

The Lovebirds al celor de la Netflix, deși nu a fost un succes la critici, cu nota 5.0 pe IMDb, este un favorit printre internauți. Nou intrat în topul din această săptămână, ocupă deja poziția a doua. Inheritance este pe locul trei, un thriller cu Lily Collins (Tolkien, Okja) și Simon Pegg (Mission Impossible, Hot Fuzz).

Animația din universul DC Justice League Dark: Apokolips War este pe locul 4 în top, în coborâre trei poziții, în contextul în care se afla pe prima poziție săptămâna trecută. Ecranizarea ultimilor ani din viața lui Al Capone cu Tom Hardy în rolul principal este pe poziția a cincea. Pelicula interzisă minorilor a coborât două locuri.

Bad Boys for Life continuă să fie descărcat de pe torrent, la câteva luni după ce a ajuns online. Cea mai recentă producție din franciza Bad Boys, cu Will Smith și Martin Lawrence în rolurile principale, ocupă poziția a șasea în top 10 cele mai piratate filme din această săptămână, în cădere două poziții.

The Invisible Man este pe locul șapte. Extraction, o altă producție a celor de la Netflix cu un buget generos și Chris Hemsworth (Thor) în rolul principal ocupă locul opt în top, în cădere șase locuri. Survive the Night și Sonic The Hedgehog încheie topul din această săptămână.