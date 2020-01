Top 10 cele mai piratate filme: unde se află în top candidații de la premiile Oscar

Mai sunt vreo două săptămâni până la decernarea premiilor Oscar, dar filmele nominalizate fac deja valuri pe torrent. Majoritatea peliculelor au scăpat online la o calitatea mai bună sau mai puțin bună.

Cei de la TorrentFreak și-au făcut un obicei din a publica un clasament cu cele mai descărcate pelicule de pe rețeaua torrent. Topul are în vedere numărul descărcărilor de pe cele mai mari site-uri de torrent de pe mapamond și este considerat destul de obiectiv. Ca o evoluție față de săptămâna anterioară, este interesant de văzut modul în care anunțul nominalizaților la premiile Oscar a influențat poziția unor filme în listă.

Nu puteau lipsi câteva nume proaspete din acest top. De exemplu, prima poziția este ocupată de Terminator: Dark Fate. Chiar dacă nu a fost un succes răsunător la box office, toți au căzut de acord că este un film mult mai bun comparativ cu celelalte implementări din ultimul deceniu ale francizei.

Dincolo de Terminator, 1917 este inclus în top 10 cele mai piratate filme pe poziția a doua. Filmul a ajuns online în format DVD Screener, mediul în care sunt servite filmele nominalizate la Oscar celor care votează, înainte ca acestea să ajungă în cinematografe. Datorită numărului mare de nominalizări, Joker a revenit în top, după ce dispăruse pentru o perioadă.

Dark Waters este pe patru, un alt screener. Maleficent: Misterss of Evil, cea mai nouă peliculă cu Angelina Jolie în rolul principal ocupă poziția a cincea. Nu putea lipsi Frozen 2, tot în format DVD Screener, deși probabil că va rămâne în top până când ”va scăpa” pe internet în format Blu-ray. Numărul fanilor pentru respectiva animație este fabulos.

Horrorrul Countdown despre o aplicație care prezice momentul decesului a coborât pe poziția a șaptea, după ce s-a aflat pe locul trei în urmă cu o săptămână. Motherless Brooklyn al lui Edward Norton este pe 8, Ford V Ferrari este pe 9, iar Once Upon a Time in … Hollywood încheie acest top 10.