Top 10 cele mai piratate filme: ce a descărcat lumea de pe torrent în izolare

În fiecare săptămână, cei de la TorrentFreak agreghează activitatea online a celor mai populare site-uri de torrent pentru a crea un top 10 cele mai piratate filme. Aceasta este cea mai recentă ediție.

Aflați în izolare, foarte mulți internauți s-au uitat la Netflix, Amazon PrimeVideo sau alte servicii de streaming. În același timp însă, piața de torrent nu pleacă nicăieri. Din lipsă de bani sau din obișnuință, un număr semnificativ de persoane cu acces la internet apelează la torrent pentru nevoia de divertisment.

În cea mai recentă ediție de top 10 cele mai piratate filme publicată de TorrentFreak, avem două producții noi. Justice League Dark: Apokolips War este cea mai piratată producție în ultima săptămână, o animație a celor de la Warner care continuă povestea din Justice League Dark. Lansat pe data de 5 mai sub formă de achiziție digitală, nu a durat mult până când a început să facă valuri online.

Extraction se află pe locul al doilea în top, în cădere de pe locul 1. Producția celor de la Netflix a implicat o investiție semnificativă, cu Chris Hemsworth în rolul principal, după un scenariu de Joe Russo (Avengers: Endgame, Infinity War). Nu este o surpriză faptul că filmul de super acțiune a atras atenția și celor care nu sunt abonați la Netflix.

Sonic the Hedgehog este în cădere un loc, pe poziția a treia, urmat de mult așteptatul Bad Boys for Life, cu Will Smith și Martin Lawrence în rolurile principale. Birds of Prey este pe poziția a cincea în top, în cădere de pe trei. Greed este un al nou intrat în clasament, direct pe poziția a șasea. Fantasy Island este pe șapte, în timp ce Emma ocupă poziția a opta. The Gentlemen este pe locul 9, în timp ce Bloodshot cu Vin Diesel închide clasamentul din această săptămână, în cădere de pe 5.