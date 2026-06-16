Hackerii chinezi au transformat Google Workspace într-o unealtă de spionaj. Cum au furat emailuri de cercetare și apărare

Cum au intrat atacatorii în rețele

Punctul de intrare a fost REDCap, o platformă web folosită frecvent de spitale, universități și instituții de cercetare pentru colectarea și gestionarea datelor din studii. Potrivit Google, atacatorii au compromis servere REDCap expuse online, însă metoda exactă de acces inițial nu a fost stabilită public. Nu a fost indicat un CVE anume, dar cercetătorii au observat interesul grupului pentru versiuni mai vechi și vulnerabile.

După aproximativ trei luni de la compromiterea inițială, atacatorii au instalat un malware personalizat, numit de Google INFINITERED. Acesta a fost construit special pentru REDCap și a modificat fișierele platformei astfel încât codul malițios să persiste chiar și după actualizări. Cu alte cuvinte, un simplu upgrade nu era suficient pentru a curăța complet sistemul.

INFINITERED avea mai multe funcții. Fura nume de utilizator și parole din pagina de autentificare, salva datele în tabele locale, într-o formă criptată, și funcționa ca backdoor, primind comenzi prin cookie-uri HTTP. Activitatea cunoscută a campaniei a început în septembrie 2023 și a continuat până în noiembrie 2025.

Odată ajunși pe server, hackerii au făcut recunoaștere internă, au căutat credențiale suplimentare, au obținut date de acces la baze de date și conturi de servicii, apoi s-au deplasat în rețeaua internă până la obținerea unui cont de administrator de domeniu. Din acel moment, atacul a trecut la etapa cea mai discretă: furtul sistematic de emailuri.

Trucul cu regulile Google Workspace

În loc să instaleze un instrument evident de exfiltrare pe serverul de email, atacatorii au folosit chiar funcțiile administrative ale Google Workspace. Au creat o regulă de content compliance, adică un mecanism legitim prin care organizațiile pot scana emailurile după termeni sensibili și pot lua măsuri automate.

Regula creată de UNC6508, denumită greșit „Patroit”, urmărea aproape 150 de cuvinte-cheie, termeni de căutare și adrese de email. Când un mesaj se potrivea cu unul dintre acești termeni, Google Workspace trimitea automat o copie ascunsă către o adresă Gmail controlată de atacatori. Adresa respectivă a fost ulterior dezactivată de Google.

Această metodă este periculoasă tocmai pentru că nu arată ca un furt clasic de date. Nu apare neapărat un flux neobișnuit de trafic, nu există un malware vizibil pe serverul de email și nu este nevoie de un instrument separat pentru exfiltrare. O funcție creată pentru conformitate și administrare devine, în mâinile unui atacator cu drepturi suficiente, o conductă perfectă pentru spionaj.