Top 10 cele mai piratate filme ale săptămâni: ce preferă amatorii de torrent

În fiecare săptămână, ajunge online o nouă ”oglindă” a preferințelor amatorilor de torrent. Mai jos ai cea mai recentă ediție a top 10 cele mai piratate filme ale săptămânii.

Cei de la TorrentFreak și-au făcut un obicei din a publica un clasament cu cele mai descărcate filme prin mijloace ilegale. De cele mai multe ori, acest top are în vedere descărcările de pe cele mai populare trackere de torrent din lume. Astfel, îți poți face o referință vizavi de filmele care au început să circule online în ultima perioadă la o calitate foarte bună. Ca referință, clasamentul nu include pelicule filmate în cinema.

Pe prima poziție în clasamentul din această săptămână, din nou, se află Mulan, creația celor de la Disney distribuită oficial prin intermediul serviciului de streaming Disney+. De câteva săptămâni pe primul loc, această ”victorie” atestă faptul că opinia criticilor nu are legătură cu preferințele amatorilor de cinematografie. Ca referință, filmul are note 5,4 pe IMDb, iar majoritate review-urilor pe care le găsești pentru noul film sunt negative.

Pe locul doi se află The Devil All the Time, cel mai nou film cu o distribuție de invidiat de pe Netflix. Cu o notă de 7,2 pe IMDb, acesta este creația lui Antonio Campos din poziția de regizor și scenarist, cunoscut pentru The Sinner și The Punisher. Acesta îi are în distribuție pe Tom Holland (Spider-Man), Sebastian Stan (Captain America) și Robert Pattinson (TeNeT).

Topul continuă cu Antebellum pe trei, o peliculă cât se poate de actuală, cu o premisă complexă despre rasism cu Janelle Monae în rolul principal. Aceasta vine de la producătorii Get Out, dacă vrei să-ți faci o idee la ce să te aștepți.

Ava este pe locul 4 în cădere de pe 3, Bill & Ted Face the Music ocupă locul 5 în clasamentul din această săptămână, iar Tenet este pe 6. Greyhound continuă să fie prezent în top pe poziția a șaptea, în urcare de pe 9. Peninsula este pe 8, iar project Power al celor de la Netflix este pe 9. Lost Girls and Love Hotels încheie top 10 cele mai piratate filme din această săptămână.