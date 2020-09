Top 10 cele mai piratate filme de pe internet: ce au descărcat românii de pe torrent

Decizia celor de la Disney de a oferi Mulan prin intermediul propriului serviciului de streaming s-ar putea să nu fi fost cea mai inspirată, având în vedere numărul descărcărilor ilegale.

Warner Bros. a decis să amâne de mai multe ori lansarea Tenet, până când câteva dintre cinematografele lumii s-au deschis și a putut fi văzut în modul în care a visat Christopher Nolan. Din acest motiv, cu excepția câtorva iterații de proastă calitate filmate în cinema, superproducția nu este disponibilă pe torrent. Mulan ar fi trebuit să aibă aceeași soartă și să faciliteze întoarcerea oamenilor în cinematografe. Disney a avut însă alt proiect.

În acest context, cel mai piratat film din ultima săptămână pe rețeaua torrent este Mulan, o reinterpretare a povești animate spusă inițial în 1998. Filmul nu are o notă foarte bună pe IMdb și nici nu s-a bucurat de aprecierea criticilor, dar numărul celor care au așteptat cu entuziasm să pună mâna pe el este semnificativ.

Pe locul doi, pentru a doua săptămână, este Bill & Ted Face the Music. Pelicula cu Keanu Reeves în rolul principal este o comedie foarte interesantă, al cărei prim capitol a fost scris în 1989. Ca referință, versiune originală se numără printre lung metrajele care l-au pus pe Keanu Reeves pe harta mondială.

În mod previzibil, o producție importantă a celor de la Netflix nu putea lipsi din top 10 cele mai piratate filme de pe internet. De această dată este vorba de Project Power cu Jamie Foxx și Joseph Gordon-Levitt. Pelicula este pe locul trei.

Tenet a intrat în top 10 cele mai piratate filme pe locul 4, urmat de Ava, care în urmă cu o săptămână este pe prima poziție. The Owner ocupă poziția a șasea în clasament, în timp ce The War with Grandpa, cea mai recentă comedie cu Robert de Niro este pe 7, la fel ca acum șapte zile. Peninsula este opt, urmat de Hard Kill pe nouă. Topul din această săptămână este încheiat de Greyhound al lui Tom Hanks.