Top 10 cele mai piratate filme: ce au descărcat amatorii de torrent, în ultima săptămână

În fiecare săptămână, cei de la TorrentFreak agreghează cele mai descărcate lung metraje de pe internet prin mijloace ilegale pentru a genera un top 10 cele mai piratate filme. Aceasta este cea mai recentă ediție.

Dacă ai o curiozitate în privința obiceiurilor de download ale amatorilor de piraterie, acest top 10 te ajută să vezi cele mai populare filme de pe torrent. Include câteva producții noi, dar sunt și câteva filme care își mențin poziția din săptămânile anterioare, inclusiv ocupantul primului loc.

La mai bine de două săptămâni de la lansare, Project Power al celor de la Netflix continuă să fie pe prima poziția în topul preferințelor amatorilor de torrent. SF-ul cu Jamie Foxx și Joseph Gordon Levitt în rolurile principale atrage în continuare foarte mulți fani.

Rogue este pe locul doi în top, un nou intrat în clasament. Acesta este un film de acțiune cu Megan Fox în poziția de mercenar, regizat de M.J.Bassett (Solomon Kane, Altered Carbon). Ava încheie top trei, un film de acțiune construit în jurul unui asasin plătit, cu o distribuție de invidiat formată din Jessica Chastain, John Malkovich, Colin Farrell și regizat de Tate Taylor (The Help).

Tax Collector este pe poziția a patra, în cădere două locuri. Greyhound al lui Tom Hanks este pe cinci, în urcare de pe șase. Ca referință, filmul este distribuit în mod oficial prin intermediul Apple TV+. The One and Only Ivan este pe locul șase, un alt nou intrat în top 10 cele mai piratate filme ale săptămânii.

O altă interpretare a poveștii lui Tesla, cu Ethan Hawke în rolul principal ocupă poziția a șaptea în clasament, în cădere de pe trei. Magic Camp este pe locul opt, în cădere de pe patru, iar The Secret Garden este pe locul 9. Horrorul rusesc Sputnik, o realizare impresionantă din prisma efectelor speciale, închide cea mai recentă ediție de top 10.