Tiger King devine serial: actorul celebru care va juca rolul lui Joe Exotic 

Tiger King, documentarul celebru de pe Netflix va fi transformat în serial, iar Nicholas Cage va interpreta rolul lui Joe Exotic.

Dacă ești curios să afli mai multe din viața excentricului Joe Exotic, vei primi mai mult decât documentarul care deja a făcut furori pe Netflix. Imagine Television Studios și CBS Television Studios vin acum cu un serial bazat pe povestea îngrijitorului de lei. În total, acesta va avea opt episoade, iar rolul principal va fi jucat de Nicholas Cage. Serialul va fi bazat pe articolul din Texas Monthly Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild care a apărut în CBS în 2019.

Documentarul Tiger King a ajuns pe Netflix în martie și a devenit rapid unul dintre cele mai populare titluri de pe platformă. În primele zece zile a ajuns să numere peste 34 de milioane de spectatori unici.

La ce să te aștepți de la serialul cu Joe Exotic din Tiger King

Acțiunea din serial se va concentra în jurul lui Joe Maldonado-Passage, proprietarul excentric al unui parc de animale exotice din statul american Oklahoma. Din serial vei primi toate detaliile din viața sa pentru a înțelege cum bărbatul a ajuns să devină Joe Exotic, un personaj atât de controversat. Povestea sa este una complexă și implică lucruri precum crime și amenințări cu moartae, animale exotice ucise, comerț ilegal cu animale și condamnări la închisoare. Serialul nu are încă un nume, însă știm deja că îl rolul lui Joe Exotic îl vom vedea pe Nicholas Cage.

Acesta este al doilea serial care va apărea după documentarul Tiger King de pe Netflix și care va spune povestea îngrijitorului zoo. Un alt serial, care se află în producție înaintea lansării documentarului Netfix, o va avea în rolul principal pe Kate McKinnon care o va interpreta pe Carole Baskin. Aceasta este o activistă pentru drepturile animalelor despre care Joe Exotic susține că și-ar fi ucis soțul și l-ar fi dat de mâncare la tigri.