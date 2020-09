Telefoane Digi ieftine: prețuri atât de mici, că te lasă mut de uimire. Cum profiți de ofertă?

Digi | RCS-RDS listează câteva telefoane la prețuri foarte mici. Cât pregătește o campanie cu totul specială de toamnă, operatorul are o ofertă specială la modele vândute sub marca sa.

Sunt trei modele acum disponibile: C2 la 33 de lei rată lunară, R2 la 45 de lei rată lunară și K2 la 83 de lei rată lunară. Primul e un model cu ecran de 6,1 inci HD+, are cameră duală, 3 GB memorie RAM, dar și 32 GB spațiu de stocare. Bateria este de 3.200 mAh.

Apoi, al doilea model e K2. Are ecran de 6,3 inci Full HD+, are cameră duală, 6 GB memorie RAM, dar și 128 GB spațiu de stocare. Bateria este de 4.000 mAh. În fine, modelul R2 are ecran de 6,35 inci HD+, cameră duală, 4 GB memorie RAM, dar și 64 GB spațiu de stocare. Bateria este de 3.900 mAh.

Toate detaliile despre aceste abonamente și telefoane sunt disponibile aici.

Ce primești cu aceste telefoane ieftine de la Digi | RCS-RDS

Telefoanele sunt listate cu abonamente Optim Nelimitat. Dacă iei mai multe, închei mai multe contracte, abonamentul e mai ieftin. Dacă iei doar unul singur, ei bine, e 5 euro pe lună.

La abonamentul Digi Optim Nelimitat ai nelimitat convorbiri în rețele naționale, fixe și mobile, ai convorbiri internaționale către diverse țări importante, dar mai ales internet nelimitat în 4G. Cât despre telefoane, se contractează pe 24 de luni cu plata integrală sau în 12 de rate fără dobândă și cu avans zero.

Dar dacă vrei alte modele, în lista mare de telefoane de la operator sunt listate și cele disponibile în rate. De exemplu, un Samsung Galaxy S20 Ultra, care costă destul de mult, poate fi cumpărat cu avans de 2.500 de lei și 266 lei rata lunară.

Sau poți alege un Huawei P30 Lite cu 129 lei avans și 64 de lei rata lunară. Ideea e că e mult mai ieftin în rate, mai ales că le plătești odată cu abomanetul. Și, eventual, iei și un telefon mai bun.